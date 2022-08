Representantes del sector agropecuario esperan que el reordenamiento del Gobierno nacional en cabeza de Sergio Massa redunde en medidas para estimular la liquidación de la cosecha, más allá del esquema de "dólar soja" que comenzó a regir desde este lunes. En el período enero-julio, las cerealeras liquidaron 22 mil millones de dólares, un récord histórico gracias a los fabulosos precios de los commodities agrícolas. Sin embargo, en julio se registró una merma de 10,1 por ciento en la comparación interanual y del 17 por ciento en relación a junio.

"El anuncio que hizo el Gobierno del ingreso de Sergio Massa ha generado expectativas, que luego tendremos que ver si son consecuentes con determinadas medidas. Pero lo que queda claro hoy es que va a haber en el Ministerio de Economía una persona con un volumen político muy alto", consideró el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), Gustavo Idígoras, en declaraciones radiales.

Uno de los dirigentes que pica en punta en la carrera por liderar la Secretaría de Agricultura bajo el ala de Massa es el ex Federación Agraria Jorge Solmi, que viene de ser secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Agricultura. La primera opción de Massa, el especialista Gabriel Delgado, habría rechazado la propuesta.

"Hay una situación muy compleja con un mercado cambiario muy oscilante, con una inflación en ascenso y grandes problemas en materia de ingresos. Massa, más que castigar a los productores, da a entender que va a coquetear con ellos para mostrarle por qué tiene beneficios liquidar en un corto plazo. Me parece que ese es el camino, el diálogo más que el cuestionamiento. Si le va bien a Massa, nos va bien a todos los que estamos acá", agregó Idígoras, y destacó que "en lo que va del año se registró un histórico de ingreso de divisas del agro". Idígoras es uno de los principales referentes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un dialoguista que por ello se diferencia de los popes de la Mesa de Enlace. Sin embargo, representa una expectativa general respecto de un acercamiento político del agro con Massa.

Agro-friendly

Desde una de las grandes cerealeras que operan en el país comentaron que "creo que Massa tiene bastante buena idea de lo que hay que hacer, que pasa por ofrecer atractivos a los productores. La idea del 'dólar soja' no es mala, pero hay que simplificarla para que sea accesible. Acá no hay salvadores, nosotros no vamos a traer los dólares porque sí. Los vamos a traer en la medida en que los productores vendan. Los dólares vienen cuando tenemos que tener pesos para comprar la cosecha al productor. Se necesita un instrumento potente para que la gente venda".

El llamado "dólar soja", anunciado antes del desembarco de Massa, está disponible desde este lunes y hasta el 31 de agosto. Consiste en ofrecerle al productor la posibilidad de dejar el 70 por ciento de la venta de soja en un plazo fijo linkeado al dólar oficial y con el 30 por ciento el acceso a divisas al precio oficial más el impuesto PAIS.

"Entiendo que se va a buscar mejorar el esquema para que sea más atractivo para liquidar las divisas. Hay un sector concentrado que tiene el mayor stock de soja. Creo que lo más importante sería trabajar sobre la confianza, reducir la brecha cambiaria y lograr un consenso lo más amplio posible en la política y los distintos sectores económicos", indicó a este diario Carlos Achetoni, de Federación Agraria.

Hasta ahora, en el año las cerealeras ingresaron 22,3 mil millones de dólares, "la mayor suma para ese período desde que se cuentan con registros". Sin embargo, en julio se vendieron 3164 millones, por debajo de la marca del mismo mes de 2021y también respecto de junio. A pesar de los buenos números de liquidación, según cálculos del Ministerio de Agricultura actualmente hay cerca de 10 mil millones de dólares en granos que están todavía stockeados, lo cual da una dimensión del buen año que tuvo el sector en términos de precios de exportación.