A fines de los noventa, las versiones británica y norteamericana de Queer as folk constituyeron un hito positivo en el terreno de lo representable y lo aceptable en la pequeña pantalla. Nunca como hasta el momento de emergencia de los seriales, se mostró sexo entre varones y entre mujeres de manera tan explícita: escenas de sexo oral, masturbación mutua y sexo anal despojadas de moralina. Era el goce por el goce mismo. Los personajes de la ficción no se mostraban torturados con respecto al uso de sus placeres, ni tenían destinos trágicos como era habitual en la representación paradigmática en el cine y la televisión con respecto a los personajes gays y lesbianas. Había cierta subversión en que una serie de televisión en reivindicar por primera vez en televisión el deseo homoerótico con un costado libertario y alegre.

A su vez, la serie -sobre todo en su versión norteamericana- recibió fuertes críticas: que sólo mostraban el canon de belleza hegemónica, que no había diversidad de cuerpos, razas ni clase social y que no se le daba lugar prevalente a las locas, a las drag y a las trans, entre otras. También que parecía un típico producto neoliberal dirigido y con predominancia de varones masculinos y blancos.

La nueva versión de Queer as folk viene a saldar esas y otras deudas políticas de la comunidad LGTBIQ. El punto de partida es Brodie (Devin Way), un desertor de la facultad de medicina, que regresa a Nueva Orleans después de una larga ausencia y busca redimir cuestiones del pasado de sus relaciones familiares, amistosas y de ex pareja. De eso y mucho más conversamos con el guionista de la serie Stephen Dunn.

¿Qué retomás y cuáles son los cambios más sustanciales respecto de la serie original?

Stephen Dunn: Lo que más me gusta de las series originales es que estas representaciones de lo que es una familia homosexual no tienen disculpa. Y eso significa muchas cosas diferentes en la serie. Tenemos nuevos padres, tenemos relaciones entre padres e hijos, y luego tenemos familias elegidas. Y eso es algo que realmente queríamos honrar con todas esas dinámicas de personajes que existen dentro de la familia en nuestra serie. Algunos de los mayores cambios en nuestra serie tiene que ver con ampliar los tipos de personajes y la gente que vemos en la pantalla y apoyarse en la palabra queer y lo que significa ser queer en 2022. Así que nuestros programas de entonces realmente sólo representaban una parte de la comunidad queer. Y creo que nuestro espectáculo está ampliando eso de una manera masiva, e incluyendo personajes trans y no binarios y con discapacidad, comunidades racializadas. Y también el hecho de situar la serie en Nueva Orleans tiene una gran parte, tiene mucho que ver con eso.

Las sociedades occidentales han cambiado mucho desde 1999. ¿Cuáles creés que son los temas cruciales en la agenda LGTB hoy en día?

S. D.: Cubrimos muchos temas en nuestro programa. Tenemos drag, tenemos adicción, tenemos sexualidad, tenemos accesibilidad. Hay un montón de terreno que estamos atravesando en nuestro programa. Y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Me entusiasman las increíbles actuaciones de drags, emotivas, alegres y vibrantes. Uno de los episodios se centra en una fiesta sexual en la que participan personas con discapacidad. Y es tan divertido, caliente y encantador a la vez. Se basa en una fiesta sexual real que un amigo mío, Andrew Gerza, celebró en Toronto. Mi idea era arrojar luz sobre algunas de estas comunidades que no suelen verse en la pantalla.

Háblame de la experiencia de trabajar con Kim Cattrall.

S. D.: Es una leyenda, increíblemente talentosa. Es tan generosa y suave y amable y tan agradecida de estar allí y ser parte del espectáculo. Recuerdo que cuando llegó al plató el primer día, fue como si un titán acabara de entrar. Ella es un genio de la comedia total.

¿Por qué decidiste como punto de partida el ataque a un club nocturno?

S. D.: Realmente quería contar la historia de que fui a Orlando y conocí a los supervivientes del tiroteo en el club nocturno Pulse muy al principio del proceso de desarrollo. Quería contar una historia, no sobre un tiroteo, sino sobre la forma en que una comunidad se reconstruye y se encuentra entre sí tras algo así. Queer Spoke es conocido. Es un icono por la forma en que aborda las realidades de la homosexualidad y lo bueno y lo malo. Y este fue el punto de partida de una historia de reconstrucción.

¿Cuál es la importancia de las series LGBT hoy en día y qué es lo que tiene que pasar necesariamente?

S. D.: Los espectáculos queer son hoy más importantes que nunca. Nuestros derechos y nuestra dignidad están siendo atacados. Tener programas e historias queer accesibles para los miembros de nuestra comunidad que no tienen acceso a una comunidad física real, especialmente ahora, es muy importante. Necesitamos acceso a la representación ahora, más que nunca.

Los ocho capítulos de la primera temporada de Queer as folK están disponibles en Starzplay.