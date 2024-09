La presidenta peruana, Dina Boluarte, consideró este miércoles que es "una afrenta al Perú" que el Congreso no haya autorizado su solicitud para asistir a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y pidió que se retire una solicitud para que esa votación sea reconsiderada por el pleno parlamentario.



"Ante esta afrenta al Perú, les digo: basta de intereses personales, basta de odios, dejemos de lado las barreras que nos separan", enfatizó Boluarte en un mensaje televisado que se difundió sin previo aviso.



La mandataria pidió, en ese sentido, al parlamentario izquierdista Alex Paredes, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, que retire una petición de reconsideración de la votación negativa que debía ser revisada por el pleno del Congreso en las próximas horas.



"Al pueblo peruano le digo, no cederemos al cálculo político, ni a los intereses personales", agregó.



La mandataria sostuvo que Paredes "preocupado por la ausencia de Perú en la asamblea más importante del mundo" presentó la solicitud para que se permita una nueva votación de la representación nacional.



Añadió, sin embargo, que "en el transcurso del día" el Ejecutivo ha "recibido información preocupante de que algunos de los congresistas estarían siendo influenciados para votar en contra (de la nueva) autorización de viaje".



Consideró que esta situación "pone de manifiesto" que en "algunos representantes" priman "los intereses partidarios y personales".



"Es momento de seguir trabajando juntos por nuestra patria", acotó antes de agradecer a los "congresistas demócratas" que, según dijo, le dieron el "voto de confianza (al viaje) poniendo al país por delante".



El pleno del Congreso de Perú negó el martes el permiso a la presidenta para viajar a Estados Unidos y asistir a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se celebra la próxima semana del 21 al 26 de septiembre.



Con 50 votos a favor, 55 en contra y 5 abstenciones, el Congreso negó un requisito obligatorio que deben solicitar los mandatarios peruanos para salir del país, y que el Ejecutivo presentó el 6 de septiembre detallando que el viaje se iba a realizar entre el 22 y el 25 de septiembre, tiempo en el que se iba a mantener a cargo del despacho presidencial de manera remota.



Votaron en contra congresistas de izquierda, de los partidos Perú Libre, la Bancada Socialista, el Bloque Democrático Popular, pero también el grupo ultraconservador Renovación Popular y la mayoría de no agrupados.



Por el contrario, apoyaron el viaje de Boluarte diputados derechistas del partido fujimorista Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, así como parte de los derechistas Avanza País, Acción Popular y Honor y Democracia.



Poco antes del pronunciamiento de Boluarte, el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, había pedido al Congreso que reconsidere la decisión de negar la autorización de viaje a Estados Unidos y, de este modo, pueda asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas a representante a su país