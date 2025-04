Lo único que el presidente Javier Milei trajo de su octavo viaje a Estados Unidos fue el ignoto premio que fue a buscar. No hubo selfie con Donald Trump ni señales del Fondo Monetario (FMI) ni apoyo de la Casa Blanca para esa negociación ni rebaja en los aranceles ni acuerdo de libre comercio ni show con motosierra y ni siquiera silencio de respeto durante su discurso. Sólo aplausos pasajeros de comensales que no paraban de hablar.

El desaire fue inesperado. Desde Casa Rosada intentaron bajar el tono del fracaso y crearon una versión que hasta ahora es la oficial: Milei estuvo en la gala del “American Patriot” que tuvo lugar en Mar-a-Lago, pero como Trump no llegaba decidió irse. Cuando él se fue, Trump llegó.

El confuso episodio fue posterior a la entrega del “Lion of Liberty Award”, que recibió de manos de representantes de la Make America Clean Again (MACA), organizadora del convite. Lo que no quedó claro es el mensaje de agradecimiento y demás consideraciones que hizo durante su discurso, ya que mientras él hablaba el recinto era un cúmulo de murmullos y ruidos propios de una cena que en otro contexto hubieran desatado la ira del presidente Milei.





Inmediatamente después hubo fotos con unos y otros supuestos líderes de los ámbitos político, empresarial y social comprometidos con la defensa de la libertad que pregona el libre mercado.

El desencuentro con Trump

El desencuentro con Trump fue un fracaso de la diplomacia argentina. Si bien el encuentro con el mandatario estadounidense estaba previsto en esa gala que tuvo lugar en Palm Beach, ocurrió un episodio fuera de cálculo.

Según se informó, el republicano se demoró por "un problema técnico" que sufrió su helicóptero. Trump mantenía un cronograma apretado de actividades, entre los que incluía un importante torneo de golf en Miami, y a último momento su equipo de seguridad habría detectado un problema en la nave.





La delegación argentina integrada por Milei, su hermana Karina y el ministro de Economía, Luis Caputo, tomó conocimiento del percance y habría resuelto retirarse para volver al país. Rumbearon al hotel y Trump aterrizó en el lugar. Es más, hay imágenes que registraron su presencia en Mar-a-Lago con una gorra roja de las que suele usar.

Trascendió también una versión inversa, que indicaba que quien había llegado tarde fue Milei y que ante esa demora Trump se retiró. Como sea, no hubo foto entre ambos.

Con las manos vacías

No hubo foto y, por lo tanto, tampoco diálogo ni compromisos de los que la troupe argentina fue a buscar y que pudieron ser un bálsamo para la gestión de La Libertad Avanza (LLA), que atraviesa una de sus peores turbulencias políticas y económicas. Por lo tanto, los hermanos Milei y Caputo subieron a un avión a las 0.39 desde el Aeropuerto de Miami y llegaron esta mañana al territorio argentino.





El revés político que anoche recibió el Gobierno por parte del Senado, que rechazó el pliego de Manuel García-Mansilla como miembro de la Corte Suprema, ya había malhumorado al Presidente desde su aterrizaje en Florida del sur. Fue contenido por su hermana, la secretaria General de la Presidencia. El que aparentemente no cumplió ningún papel fue Luis “Toto” Caputo.

Ante la falta de un encuentro de primer nivel con Trump, el titular del Palacio de Hacienda no se sentó a conversar con corredores del FMI ni con los funcionarios de la Casa Blanca que pudieran ayudarlo a destrabar el mentado acuerdo de 10 mil millones de dólares.

La delegación argentina también se quedó con las ganas de conversar sobre una posible rebaja en los aranceles a productos extranjeros resuelta por Trump. Y del acuerdo de libre comercio, ni hablar. El retorno a la Argentina fue con las manos vacías y sin selfie. Sólo hubo un premio de una ONG ultraderechista por ser el mejor alumno de lo que para el Partido Republicano siempre fue el “patio trasero” del continente.