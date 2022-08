Cristian Tirone, el futbolista de 34 años de tercera división que agredió por la espalda y con una trompada a la árbitra Dalma Cortadi, de 30 años, durante el partido de la Liga Profesional de Tres Arroyos; fue suspendido de por vida del club Deportivo Garmense y quedó imputado por "lesiones agravadas por violencia de género".

"La decisión del club es desvincularlo definitivamente de la institución. Él estaba a préstamo y se había incorporado este año al plantel de fútbol. Le hizo mucho daño a Garmense y la decisión fue inmediata", explicó el fin de semana el presidente de Deportivo Garmense, José del Río. Y aseguró que el futbolista "no tenía antecedentes de esta magnitud", por lo que no habrían anticipado actitudes violentas de su parte.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestó su enérgico "repudio" a través de un comunicado, y declaró que junto al Consejo Federal acompañarán a la jueza en todo el proceso. El caso se trasladó "al Tribunal de Disciplina para aplicarle la sanción correspondiente", y el Departamento de Equidad y Género, que conduce Paula Ojeda, "se encuentra en constante diálogo con la víctima y a completa disposición".

Tras la agresión, Tirone fue detenido y trasladado a una comisaría, donde quedó alojado en el marco de la causa caratulada como "lesiones leves e infracción a la ley 11.829 de espectáculos deportivos". Cortardi hizo la denuncia penal, y el jugador se presentó ante el ayudante fiscal de González Chaves, Gabriel Lopazzo. Pese a que eligió no declarar, fuentes judiciales indicaron a TN que pidió disculpas. “Está arrepentido y pidió perdón a la jueza y a la gente”, dijeron.

Según reglamento de transgresiones y penas de la AFA, le puede valer la expulsión a un jugador que "injurie, agravie o falte gravemente el respeto a la A.F.A. o a sus cuerpos colegiados", "intente agredir a dirigente de la A.F.A. por actos relacionados con la función de éste"; así como suspensiones por varios meses o años al jugador que "cometa hechos que por su gravedad y trascendencia afecten a la cultura deportiva del país y sean manifiestamente lesivos al prestigio del deporte nacional".



Qué dijo la jueza Dalma Cortadi luego de la agresión

A través de un posteo de Facebook, la referí aclaró se refirió a su estado de salud y de ánimo tras la agresión. "Estoy bien!!! Dolorida, recuperándome, haciéndome estudios porque el golpe fue muy fuerte, tanto el golpe fisico, como el emocional" (Sic), dijo.

Cortadi es árbitra de fútbol hace cuatro años, según ella misma contíó, y en sus redes sociales dice que además de una apasionada por el fútbol, es cantante de un grupo musical llamado "Holocausto 2000". "Soy una árbitro mujer que ama lo que hace, me dedico a esto porque me gusta, porque es mi cable a tierra. Estudio, me perfecciono, entreno, y muchísimo más para ser mejor cada día en lo que hago", manifestó, y agradeció a quienes la apoyaron, sus seres queridos, colegas, personal médico y policías.

Alejandro, su papá, también se manifestó en las redes y dijo sentir "mucha impotencia, amargura y tristeza por la situación que tuvo que enfrentar Dalma". "No entiendo que se le puedo cruzar por la cabeza a este cobarde y traicionero de pegarle a una mujer indefensa y con mucha crueldad", sostuvo.

La árbitra tendrá que permanecer 15 días en reposo y este martes se iba a efectuar una tomografía computada para determinar el grado de las lesiones en la cabeza. "Nunca pensé que iba a suceder algo así", dijo en declaraciones a FM Urbana, y agregó que "jamás" había sufrido una agresión física en su trabajo. También dijo que el video que se viralizó "está cortado" y no muestra cuando levanta la tarjeta roja a Tirone porque la había insultado.



“Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol”, subrayó. Y remarcó que si bien "siempre hay sucesos de violencia en las canchas, más allá de lo verbal, nunca vi que le hayan pegado a una mujer. Es muy triste, pero esto también pasa con los árbitros hombres”.

Ley Micaela en el fútbol profesional

En este marco, el Frente de Todos trabaja en una iniciativa impulsada por la diputada Gisela Marziotta que busca implementar capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela en el ámbito del fútbol profesional, y que cobró un gran impulso este lunes tras el brutal ataque.

El proyecto busca capacitar a autoridades de los clubes profesionales, jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos para avanzar en las capacitaciones y evitar así situaciones de violencia de género.

"La violencia hacia las mujeres es una constante en el fútbol y muchas veces no se conoce porque no llega a los medios de comunicación, y solo llega cuando son casos extremos, como el de Tres Arroyos", argumentó Marziotta, e insistió en la necesidad de que el proyecto tome impulso.

"Este hecho obviamente es repudiable, pero sobre todo prende una alerta respecto de la urgencia que hay sobre la necesidad de capacitarnos", expresó la diputada.