Con fuertes críticas al gobierno provincial, las delegaciones locales de Amsafé, Sadop, Siprus y ATE realizaron ayer una masiva movilización por las calles céntricas de la ciudad reclamando colectivamente la reapertura urgente de las paritarias para tratar la cuestión salarial y las condiciones laborales. Los gremios docentes cumplieron la primera de las dos jornadas de paro decretadas esta semana con un alto acatamiento, y fue votada otra medida de fuerza para los próximos 10 y 11 de agosto si no son convocados. ATE y UPCN, en tanto, definieron ayer un paro de 48 horas para hoy y mañana, solicitando el adelantamiento de los tramos acordados en paritarias. "Santa Fe es una provincia rica, tan rica como injusta, donde sobran recursos en el sector privado y también en las arcas de la provincia. Por eso señor gobernador, no estamos dispuestos a aceptar que la mayoría de los docentes estemos recibiendo hoy un salario por debajo de la línea de pobreza", planteó el titular de Amsafé, Juan Pablo Casiello.

Según señalaron desde Amsafé, el primer día de paro en las escuelas públicas santafesinas tuvo un 100% de acatamiento, mientras que los docentes privados nucleados en Sadop indicaron que la adhesión a la medida de fuerza fue del 93%. "Tenemos cinco escuelas en las que ningún docente hizo paro, algunas por presiones. Después tenemos otras que pusieron reemplazantes, y lo que nos llama la atención por lo que estamos relevando, estos cuatros días de paro le van a representar a los colegios 20 millones de pesos, es muchísima plata teniendo en cuenta que en muchas escuelas que no tienen gas", cuestionó Lucero.

Los gremios concentraron por la mañana en la Plaza 25 de Mayo y desde allí marcharon hacia la Plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación, donde se realizó el acto central al que adhirieron distintas organizaciones gremiales, sociales, políticas y estudiantiles de la ciudad. La mayoría de las pancartas levantadas por los gremios reclamaban por la reapertura de las paritarias, que se adelanten los tramos acordados, aunque también plantearon otras cuestiones vinculadas al aumento del presupuesto educativo, la violencia en las escuelas y la situación de la obra social Iapos, entre otras.

"Una vez más estamos saliendo a la calle para reclamar lo que nos corresponde y no vamos a bajar los brazos", señaló Casiello, para quien "el autoritarismo es la moneda corriente de este gobierno provincial". En ese sentido, el flamante titular de la delegación Rosario de Amsafé le apuntó al Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri:. "El tiene una tarea y la ley de partitarias en eso es muy clara. Una de las partes, en este caso el gremio, hizo una presentación formal para que se convoque a la paritaria y el ministro tendría que convocarnos pero sale a provocarnos todo el tiempo, aunque sabemos que cumple órdenes porque el que define las políticas es el gobernador Perotti".

"Una de las preocupaciones que tenemos es la falta de empatía del gobierno", dijo el titular de Sadop, Martín Lucero a Rosario/12. "Ahora vamos a tener una inflación de 42 puntos y nos aumentaron el 30. Eso no es una cuestión matemática, es ir al supermercado y que no te alcance la plata para comprar la comida, es sacar la tarjeta de crédito para endeudarte para comer. Estos aumentos del 8% representan de 3 mil a cinco pesos, que en un changuito a fin de mes no te cambia nada", describió el titular de Sadop Rosario. "Eso es lo que no está viendo el gobierno. Se está mirando mucho el ombligo y la gente está muy enojada", agregó.

Jerónimo Ansuaín, el referente de Siprus, el gremio que nuclea a profesionales universitarios de la Salud que ayer cumplieron un paro de 24 horas, indicó: "No estamos dispuestos a permitir que el gobierno de Perotti nos siga metiendo la mano en el bolsillo. Los profesionales que trabajamos y pusimos el cuerpo en la pandemia seguimos perdiendo poder adquisitivo, mientras el gobierno se jacta de ser la provincia más superavitaria del país, pero nadie vio esa plata en alguna escuela, en un centro de salud, en algún hospital".

"Estamos nuevamente en las calles, en la plaza, ante el cinismo del gobierno provincial que sostiene a los sectores concentrados del agronegocio pero le niega a los trabajadores y las trabajadores salarios dignos y condiciones de trabajo, que se encuentran en espacios fundamentales del Estado, cumpliendo funciones que garantizan los derechos de la población, pero al gobernador Perotti y al ministro Pusineri parece no importarles lo que estamos reclamando", afirmó Lorena Almirón, titular de ATE Rosario, gremio que realizó una desobligación para participar de la movilización de ayer.