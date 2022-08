El subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Edgardo Depetri, aseguró en Branca de Vuelta que la Causa Vialidad fue armada "con una auditoría trucha", por eso "no consiguieron a ningún testigo" ni existen pruebas contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Este martes se realizó la segunda jornada de alegatos en el marco del juicio por la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Al respecto, Depetri apuntó contra el Poder Judicial, la oposición y los sectores del poder económico: "Es una estrategia del poder que conducen Magnetto, Clarín y La Nación. Obviamente, Cambiemos se sube porque le conviene electoralmente. Este es el show que está armado", aseguró el subsecretario de Obra Pública.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que "no hay pruebas que involucren a Cristina" y que en las primeras jornadas de alegatos "no consiguieron ni un testigo". "Quieren proscribirla, que no accione en términos políticos", manifestó en AM750.

Luego del alegato del fiscal federal Diego Luciani, la expresidenta Cristina Kirchner recibió un fuerte respaldo en redes sociales por parte distintas figuras de la política nacional e internacional, como los del expresidente de Bolivia Evo Morales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y ministros del gabinete nacional como Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, entre otros.