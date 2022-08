La exvicepresidenta del Congreso de Perú Patricia Chirinos presentó este martes una denuncia constitucional contra el legislador Freddy Díaz, quien fue acusado de violar a una funcionaria del Congreso.



“En la defensa de los derechos de la mujer no existen medias tintas ni excusas para no actuar con firmeza. He presentado una denuncia constitucional contra Freddy Díaz para que sea desaforado e inhabilitado. Espero que la Subcomisión de Acusaciones actúe con celeridad en este caso”, aseguró Chirinos a través de su cuenta de Twitter.

En tanto, Díaz, del partido opositor de derecha Alianza para el Progreso, negó este lunes los hechos. "De ninguna manera. Soy enfático en ese tema: rechazo todo tipo de actos de violencia contra la mujer", aseguró en declaraciones a Canal N antes de ingresar a Fiscalía, a donde fue convocado.

"El día de hoy estoy poniéndome a derecho para que la Fiscalía pueda iniciar con este procedimiento", expresó Díaz acompañado por su abogada, Kathy Cachay. Añadió que el miércoles continuarán las diligencias fiscales y aseguró que probará su inocencia.

Un juzgado informó en redes sociales que el viernes se evaluará el pedido de impedimento de salida del país contra el congresista. Desde que se conoció la denuncia, el nombre de Díaz fue retirado como candidato para la Defensoría del Pueblo y fue expulsado de Alianza para el Progreso.

Declaraciones

Díaz ya había manifestado su intención de ponerse a disposición de la justicia con un mensaje difundido a través de Facebook el viernes, donde también aseguró que es el primer interesado en que esta denuncia se investigue y aclare.

"Me someteré a las indagaciones respectivas para aclarar esta situación, respetando el debido proceso en curso", señaló el congresista y pidió disculpas a su electorado: "les expreso las disculpas y les pido su comprensión, en tanto se aclare esta situación".

La denuncia

El ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que se brindó apoyo a la víctima y solicitó a la Fiscalía actuar con celeridad en el caso. "Hoy el Programa Nacional Aurora del MIMP brindó apoyo emocional y atención legal a una mujer que denunció haber sido víctima de violación por parte del congresista Freddy Díaz Monago. Estamos atendiendo a la víctima. Exhortamos a la Fiscalía a actuar con la celeridad del caso", publicó la cartera en su cuenta de Twitter.

Según informó El Comercio, la agresión sexual se produjo por la noche en las oficinas de Díaz en el Congreso mientras hablaban de asuntos laborales y tomaban bebidas alcohólicas.