“Sacar del clóset a la deuda” es uno de los capítulos del libro Una lectura feminista de la deuda, el libro que Lucía Caballero escribió junto a Verónica Gago para analizar el impacto del endeudamiento externo en los hogares. Feminista, socióloga e investigadora, Cavallero dialogó con La Rioja/12 sobre el endeudamiento afecta de manera diferencia a las mujeres y LGBTI+. Directora de Programas Especiales para la Igualdad de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires dijo que “hay que democratizar la discusión financiera”.

¿Qué significa una lectura feminista de la deuda?

Una lectura feminista de la deuda trae novedades para pensar el problema de las finanzas en una coyuntura particular y tiene que ver con la ruptura epistemológica, cognitiva que significaron los feminismos para pensar los problemas económicos, sociales y políticos a partir de la masificación del feminismo en los últimos años que también han sido categorías políticas. Creo que Una lectura feminista de la deuda es parte de ese proceso que también condensa investigaciones personales mías y de Verónica Gago y son algunos puntos importantes para pensar el mundo de las finanzas. Creo que hay discutir quien puede hablar de finanzas, democratizar esa discusión financiera, sacarlas de los lugares masculinizados y los lugares de expertos y se pueda hablar de la vida cotidiana. Es también una manera de investigar los impactos del endeudamiento desde los cuerpos concretos tratando de desarmar esa abstracción financiera la cual se jacta el mundo de las finanzas. Pareciera que se reproduce solo y no tiene nada que con quienes trabajamos y ponemos el cuerpo día a día. Proponemos hacer la inversión contraria. Preguntarnos quienes son las que se endeudan, porqué se endeudan y para qué se endeudan, y cuáles son las relaciones entre esa deuda privada y los hogares con los procesos de endeudamiento externo. Varios puntos trae Una lectura feminista de la deuda. Es una lectura situada muy concreta del impacto del endeudamiento

¿Hay una relación entre la deuda privada y el endeudamiento externo?

Es importante puntualizar que los procesos de endeudamiento externo asociados a los organismos internacionales traen una serie de condicionalidades para los gobiernos que implican impactos diferenciales. Situándonos en el último acuerdo firmado por Mauricio Macri y en el 2018, con el préstamo stand by firmado con el FMI, trajo una serie de impactos en la vida cotidiana de mujeres, lesbianas, travestis, trans. En primer lugar, hubo una caída en el nivel de ingresos y de salarios y un aumento de la informalidad laboral, de la desocupación de las mujeres y hubo un proceso inflacionario muy importante del que todavía no podemos salir e incluso se incrementó. Ese endeudamiento, al mismo tiempo, se tradujo en mayor necesidad de las casas a endeudarse. Hay tres particularidades de este fenómeno. Tiene que ver con la deuda en la casa y creció como un endeudamiento para vivir que es algo que no había pasado de manera tan extendida en otros momentos de nuestra historia, aparece también un feminización del endeudamiento porque son las mujeres las que se endeudan y por su rol de sostenedoras de las economías en las crisis y un endeudamiento con tasas muy altas.

Luego vino la pandemia

Luego vino la pandemia y los ingresos no se habían recuperado de los que fue el periodo macrista y además produjeron una serie de dinámicas que intensificaron el endeudamiento. La primera fue que muchas mujeres quedaran en sus casas con mayores cargas de tareas de cuidado sin poder distribuirlas de otra manera por el peligro de contagio. Hubo una caída de los salarios y de los ingresos en general y una mayor vulnerabilidad al sobreendeudamiento en la pandemia. Han aparecido nuevas fuentes de deudas, por ejemplo, el endeudamiento por alquiler. Y está directamente relacionada al incremento de las tareas de cuidado y a la participación en un mercado laboral

¿En qué se endeudan las mujeres y LGBTI en la actualidad?

Hoy nos endeudamos porque los ingresos no nos alcanzan y si estás en sector popular te podés endeudar porque no podés comprar los alimentos, no llegás con los ingresos para comprar alimentos hasta fin de mes y sacás deuda, lo que hace que ya inicies el mes endeudado y te vuelvas a endeudar con esos ingresos que no te alcanzan. También puede ser para comprar medicamentos, hay gente que se endeuda el alquiler porque antes de dejar de pagarlo prefiere tomar un préstamo para pagar otras cosas. Y después hay otros que no son tan problemáticos como cosas puntuales como electrodomésticos, viajes. Lo que está tan extendido es este endeudamiento que empieza a completar ingresos y que se usa para vivir

¿Debería aparecer en la agenda del Estado pensar políticas públicas sobre el endeudamiento?

El endeudamiento es un factor importante hoy en día lo que significa el malestar de la gran mayoría de la población, sabemos que vivir endeudadas tiene un impacto también en la subjetividad en lo emocional en vida cotidiana y el estado debe atacar este problema de manera integral hay que pensar que no se puede naturalizar estar endeudada para vivir y entonces tiene que haber un política de recuperación de ingresos y salarios; tiene que haber una política de condonación de deuda porque la gente ha acumulado deuda desde el macrismo y en la pandemi, y no se ha solucionado que condone la deuda doméstica y que se aplique de esa manera un gran plan de desendeudamiento para las familias que permita que recuperemos en todo este tiempo que los ingresos no pudieron ganarle a la inflación.

¿Sigue siendo una deuda del Estado el acceso a la tierra?

Sí, creo que aún estamos conceptualizando el problema, la ley de tierras está trabada en el Congreso. Hace tiempo fue presentada por organizaciones campesinas y no salió y claramente que se atienda el acceso a la tierra de las mujeres campesinas que son las menos propietarias entre los no propietarios y son las que no tienen medios de producción para producir y que al mismo tiempo están proponiendo métodos alternativos de producir, de cadenas de alimentos que podrían avanzar en el combate de la inflación.