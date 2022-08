Los jugadores de la Premier League sólo hincarán la rodilla contra el racismo en ciertos partidos esta temporada, y no antes de cada encuentro como hasta ahora, de acuerdo a lo que informaron este miércoles los capitanes en un comunicado conjunto.

En la nota, los futbolistas "reafirman su compromiso de luchar contra el racismo y cualquier forma de discriminación", y valoran el apoyo de la Premier, que, junto con los clubes, promete seguir impulsando su campaña "No Room for Racism" ('No hay lugar para el racismo').

Los capitanes precisaron que en adelante usarán "momentos específicos" para arrodillarse y difundir el mensaje de que "el racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad". De esta manera, los jugadores se arrodillarán durante los partidos inaugurales de la temporada, los dedicados a "No Room for Racism" en octubre y marzo, los partidos del día de "Boxing Day" (el 26 de diciembre), al final de la temporada de la Premier y en las finales de la Copa FA y la Copa EFL.

"Decidimos elegir momentos significativos para arrodillarnos durante la temporada a fin de resaltar nuestra unidad contra todas las formas de racismo, y, al hacerlo, continuamos mostrando solidaridad por una causa común", destacaron los referentes de los 20 equipos que participan del torneo inglés. "Seguimos firmemente comprometidos con la erradicación de los prejuicios raciales y con la creación de una sociedad inclusiva con respeto e igualdad de oportunidades para todos", completaron en su comunicado.

Los capitanes de los primeros equipos indicarn que donarán 238.000 libras (285.000 euros) a una serie de clubes juveniles seleccionados, procedentes de la recaudación de 119.000 libras (unos 142.000 euros) por regalías de la venta de camisetas con la insignia en la manga de "No Room For Racism" y de una contribución por la misma cantidad de la Premier League.