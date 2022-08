Tras la renuncia de Sergio Massa, la diputada del Frente de Todos fue electa por los legisladores para presidir la Cámara baja, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia.

En una sesión especial, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia del titular del cuerpo, Sergio Massa, quien estará al frente del Ministerio de Economía de la Nación. En su lugar, asumió la diputada Cecilia Moreau, que será la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia nacional.

Moreau fue propuesta por el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez.

“Nuestro bloque viene a proponer para la presidencia de este cuerpo, con mucho orgullo y también con mucha convicción, a nuestra compañera Cecilia Moreau”, dijo Martínez.

Luego de una votación favorable, la diputada asumió como presidenta de la Cámara de Diputados. En su discurso de asunción, Moreau agradeció “el honor que significa haber sido designada como presidenta” y adelantó que asume “el compromiso de cumplir con esta responsabilidad en representación de nuestro espacio político, pero también de expresar a la máxima institución de la representación popular y democrática en todos sus matices y diversidades”.

“Va ser mi voluntad administrar los disensos y buscar los consensos que muchas veces la sociedad espera de nosotros”, agregó.

Asimismo, Moreau le agradeció a Massa por la templanza que tuvo para administrar la Cámara: “Tuvo sabiduría, equilibrio, la facilidad que muchos de nosotros no encontrábamos para incorporar nuevas tecnologías, para que en el momento más grave de la historia del mundo esta Cámara siguiese funcionando”.

“El año que viene se van a cumplir 40 años de la recuperación democrática en la Argentina, espero que, con esfuerzo patriótico, con compromiso democrático y con la voluntad y el esfuerzo de todos podamos estar a la altura de las circunstancias”, dijo Moreau durante su asunción. “Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer, me genera un orgullo extra. No se confundan, no voy a gobernar por mis hormonas esta Cámara, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas”, cerró.

Sobre el cierre de la sesión especial, Juan Marino juró como diputado nacional del Frente de Todos, en reemplazo de Massa, quien jurará hoy como ministro de Economía.