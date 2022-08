"Veo que es un momento justo para ir al teatro a divertirse y reencontrarse con parte de nuestra identidad. La risa es sanadora y después de vivir una experiencia tan difícil de transitar como fue la pandemia creo que es hora de divertirnos con un espectáculo que además nos permite volver a escuchar en vivo tangos que fueron inolvidables para nuestros padres y abuelos". Con estas palabras Jorge Lorenzo, autor y actor de la obra, nos introduce "Del barrio La Mondiola", un aclamado y esperado regreso del sainete.

En su búsqueda tuvo una premisa fundamental: demostrar y demostrarse que el tango (tan ligado falsamente a la nostalgia y la melancolía) puede ser un espacio de diversión y alegría.

Reir, cantar y soñar, tres palabras hermosas que enmarcan la obra.

Así lo destaca también Mecha Fernández en su doble rol de directora y coreógrafa: "Ver un sainete en estas épocas de tantos dolores y tristezas y estar unas horas riendo y cantando hermosos tangos es sanador para todos " A su vez subraya: " Me cautivó que tiene un relato no lineal, que va saltando en el tiempo. De una manera original. Hay situaciones cotidianas donde los personajes nos invitan a participar de un sueño, que va provocando situaciones disparatadas y divertidas, muy característicos del sainete. Cuando pensé en la dirección pensé que el motor sea el juego, la intención es que la gente se divierta se ría durante una hora. Que los abuelos cuenten lo que era escuchar la radio a la tarde y que los nietos conozcan un vocabulario que pasa a ser muy divertido con un elenco que realmente es hermoso"

¿De qué se trata la obra? La acción transcurre en Buenos Aires, a fines de la década del 40. Leopoldo Pena es un humilde empleado municipal, muy tímido y acostumbrado a las burlas y destrato de su jefe y una compañera. Leopoldo es un soñador que anhela ser un gran cantor de tangos y conquistar a Rosaura, una chica de barrio, de la que está enamorado y que gusta de él pero por su timidez nunca se atrevió a exponer sus sentimientos.

"En el sueño el protagonista es un cantor que se lleva adelante a todo el mundo, que justamente es encantador y simpático y a la vez usa su sueño para tomar venganza de la gente que en la vida real le hace la vida imposible como es su jefe y su compañera empelada. Los mete en la situaciones ridículas y entonces hace que la gente se divierta mucho porque se pasea por muchas situaciones hilarantes", nos cuenta Jorge Lorenzo.



El elenco es de lujo. Además de Jorge Lorenzo en su rol de actor, nos encontraremos con Silvia Geijo, Carlos Ledrag y Jesica Livorsi.

Ellos tienen el desafío de interpretar diversos personajes, cantar y bailar.

"Tengo la suerte de interpretar a cuatro personajes e ir mutando de personajes es un desafío actoral" resalta Silvia Geijo. "Es una obra que no hay que dejar de ver porque vas a reír, vas a cantar, donde si pasaste los 60 años vas a recordar el viejo zaguán donde te dieron un beso por primera vez..."

"Como actriz lo mas atractivo de este sainete es que somos cuatro artistas interpretando varios personajes. Todo transcurre en un sueño lo cual como actriz me genera una libertad hermosa, todo puede pasar en un sueño y nos vamos transformando en diferentes personas. A mi me toca interpretar a Dolly una solterona de la década del 40 soñadora, ingenua que se quedó sola por varias desventuras en su pasado y en otros momentos me convierto en Rosaura una chica de barrio que esta enamorada de Leopoldo, ya hace mas de 7 años que se conocen pero siempre espera que el se le declare y nunca lo hace, surgen muchos encuentros y desencuentros con este personaje que no les puedo contar mas, la tienen que venir a ver", nos dice Jésica Livorsi.



"Del Barrio La Mondiola es un espectáculo que te transporta a otra época, que nos regala momentos hilarantes muy divertidos, con música en vivo que apasiona, y que además nos recuerda la importancia de los sueños", nos explica Carlos Ledrag

Si hay algo que diferencia Del Barrio La Mondiola es su música en vivo, a cargo del notable Esteban Morgado, acompañado por Nicolás Perrone en bandoneón, quien comenta que "el bandoneón aunque no sea habitual en el humor, me parece que logra situarnos en una época donde su sonido era sinónimo de lo popular. En la época que transcurre la obra , el tango era la musica popular del momento y creo que el sonido del bandoneón mágicamente lleva a la gente a esa época"

"Lo que quiero destacar de la obra son varias cosas. En principio que se trata de un sainete que está escrito especialmente por Jorge Lorenzo y esto ya de por sí es una rareza en estos tiempos. Sí era algo muy frecuente en los comienzos del siglo pasado, formaban parte de la cultura popular, de lo que luego pasaron a ser los radioteatros y telenovelas en tanto situaciones de la vida cotidiana", distingue Esteban Morgado, quien además compuso cinco piezas originales para la obra. Un lujo.

El sainete y el tango estuvieron siempre emparentados y muchos tangos fueron estrenados para esas obras. Fue un portavoz del género y al rescate de esa época y nuestra identidad se dirige esta obra.

"Lo que más disfruto es hacer música en vivo, interpretar esos tangazos y además lo que también me da una satisfacción única es que me tengo que poner una peluca, lo que para mí siendo pelado es genial", se ríe Esteban Morgado, en línea con el humor que propone Del Barrio La Mondiola

Del barrio la mondiola de Jorge Lorenzo. /Actúan: Silvia Geijo. Jesica Livorsi. Carlos Ledrag. Jorge Lorenzo. /Músicos en vivo: Esteban Morgado y Nico Perrone. Vestuario: Arnaldo Mario Pera Ochoa. Escenografía: Vanesa Abramovich. Iluminación: Horacio "Chino" Novelle. Pelucas: Miriam Manelli. Música original: Esteban Morgado. Coreografía: Mecha Fernandez. Asist Prod: Elena Avena. Charlie Marré. Producción: Becky Garello Asistente de dirección: Marcelo Durán. Dirección: Mecha Fernández

El estreno es este sábado 6 de agosto a las 17 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Las entradas se pueden conseguir vía Alternativa Teatral. ¡Los esperamos!