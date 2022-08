La Asociación Departamental de Productores de Coca de la ciudad boliviana de La Paz (Adepcoca) se mantiene movilizada desde el fin de semana en protesta por el funcionamiento de un mercado de venta de la planta que consideran ilegal y que, aseguran, está protegido por el gobierno, por lo cual reclaman la salida del ministro de Desarrollo Rural.

El foco del conflicto es un duro y extenso enfrentamiento interno en la Asociación de Productores de Coca, que comenzó hace un año, tras unas cuestionadas elecciones internas. El sector afín a Arnold Alanes lo proclamó como presidente, pero otras agrupaciones no lo reconocen, por lo cual no consideran sus decisiones como legítimas.

Los enfrentamientos de ese entonces incluyeron la toma por parte de los opositores de Alanes de la que era en ese entonces la sede de Adepcoca La Paz, en el barrio Villa Fátima. Ante la acción de la mayoría de los productores de Adepcoca, Alanes anunció la construcción de otra sede, en el barrio Villa El Carmen. Ambas sedes incluyen un mercado para la venta de productos derivados de la planta de coca, pero la normativa solo reconoce un mercado en la ciudad de La Paz, el de Villa Fátima.

Ante esta situación, los productores empezaron esta semana una movilización que exige el cierre del mercado de Alanes que, aseguran, es ilegal y cuenta con el respaldo del gobierno de Luis Arce. Alanes es cercano a la dirección del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que lo reconoce como el presidente de Adepcoca.

Pliego de reclamos

El martes los productores cocaleros se dirigieron al mercado de Alanes, que estaba protegido por un fuerte dispositivo policial, con el cual se enfrentaron. De acuerdo con datos oficiales, decenas de uniformados sufrieron heridas, y un productor fue detenido durante algunas horas por acciones violentas.

Después de estos hechos, Adepcoca realizó una reunión de emergencia en la que aprobó un pliego con seis reclamos y llamó a radicalizar las medidas.

El cierre del mercado de Alanes y la salida del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy González, son los reclamos nuevos que incluyó Adepcoca en su escrito, que fue entregado a las autoridades. A estos se suman otras exigencias de larga data, como la erradicación de plantaciones de hoja de coca en zonas no autorizadas y la difusión de informes sobre la administración de los fondos a los que aportan los productores.

La dirigencia de Adepcoca advierte en el final del escrito: “en caso de que las autoridades no atiendan las demandas (...) asumiremos las medidas correspondientes a nuestros usos y costumbres”.

El MAS culpa a la oposición

Después de los enfrentamientos del martes, el líder de las movilizaciones, el productor Freddy Machicado, acusó al gobierno de Arce de estar utilizando a la Policía para defender un mercado que "fomenta el narcotráfico" y, por la vía de los hechos, flexibilizar la aplicación de leyes en un asunto delicado como es el de la plantación y venta de la hoja de coca.

Por su parte, Alanes lamentó las protestas y pidió moderación al sector liderado por Machicado. "Ya no queremos más violencia", dijo antes de señalar: "No lo estoy molestando (a Machicado), que él no moleste".

También hubo pronunciamientos desde el oficialismo por este tema. El senador del MAS Félix Ajpi acusó a la oposición de "armar" la manifestación, "alentando el conflicto" dentro de Adepcoca. En tanto, desde la oposición también se acusa al gobierno de estar protegiendo un mercado ilegal y de no desmantelarlo por su afinidad política con Alanes.