Desde Santa Fe

Otra declaración altisonante del diputado radical Maximiliano Pullaro generó ayer el retruque del ministro de Seguridad Jorge Lagna, quien le reprochó a su antecesor en el cargo estar en “campaña permanente”, tener una “memoria selectiva” y hasta le endilgó responsabilidad política por la crisis de violencia en Rosario porque las “grandes bandas del narcotráfico nacieron y se expandieron en los gobiernos del Frente Progresista del que Pullaro es parte”. “No se puede segmentar la realidad y decir sólo lo bueno” que le pasó a él y “echar culpas ajenas”, se molestó Lagna. El lunes, Omar Perotti se había pronunciado en el mismo tono al plantear que su gobierno no oculta la realidad bajo “eufemismos”. En Rosario hay “una disputa entre bandas y clanes por el control de territorios de la narcocriminalidad”. “Toda esa estructura criminal creció y generó mayor poder en los últimos años” de los gobiernos de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz y hoy, “eso no se desarma con sólo apretar un botón” o “de la noche a la mañana”.

La acusación de Pullaro a Perotti fue directa. El gobernador -dijo- "abandonó la idea de un Estado fuerte, que enfrenta, investiga, detiene, incauta y subasta los bienes de los narcos. Desde el 2020, no paramos de retroceder y las organizaciones están más fuertes”, mientras “el gobierno se muestra débil y temeroso”. Y expresó cuál era su “sensación”: “estamos ante un gobierno escondido, ya sea por miedo o por complicidad”. Pero “el resultado es el mismo, la fortaleza de las mafias es la contracara de la debilidad del gobierno de Perotti”, tiró.

“Pullaro está en campaña”, le contestó Lagna, él “fue ministro de Seguridad antes que yo, sabe lo que es sentarse en este sillón, ha pasado momentos muy duros, quizás peores que los que atravesé yo”. Así que "le voy a responder como ministro, no como político. Yo miro para adelante, pero tengo que decir algo. Las grandes bandas del narcotráfico en Santa Fe nacieron y se expandieron con el Frente Progresista del cual Pullaro es parte. Con eso digo todo”. Y mencionó entre otros hechos el “juicio a Alvarado”.

“Las bandas mixtas con policías de alta graduación vinculados al delito del narcotráfico nacieron y se desarrollaron durante el gobierno del cual Pullaro no es ajeno", insistió Lagna. "Entonces, no se puede segmentar la realidad, tener una memoria selectiva y decir lo bueno que me pasó y echar culpas ajenas”. Quedó claro que la referencia “a las bandas mixtas” apuntaba a hechos conocidos, entre ellos, la condena al ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli a seis años de prisión por “encubrimiento” a un narco y “coacciones” a la denunciante, en octubre de 2015. Y la sentencia a un policía de confianza de Pullaro: el ex jefe de inteligencia de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, condenado a 10 años de prisión por “tráfico de estupefacientes agravado”, en marzo de 2021.

El lunes, Perotti planteó lo mismo que Lagna, tras un acto en la Casa Gris cuando le preguntaron por la crisis de violencia en Rosario. “La inseguridad es un tema de dimensiones importantes en la provincia”. “La estructura criminal ha tenido un desarrollo en los últimos años” del Frente Progresista y “tiene una dimensión que todos podemos observar. Fue creciendo y generando mayor poder. Esto no es algo que se puede parar con solo apretar un botón o se desarma de la noche a la mañana”.

“Lo que sí tenemos es la plena convicción de seguir enfrentando” al crimen organizado. Y a veces esa acción genera “desplazamientos de los grupos de una zona a otra en sus disputas territoriales crecientes”.

“Nosotros no usamos eufemismos” para describir la situación de Rosario, dijo Perotti. “No hablamos de discusiones interpersonales. Lo que hay en Rosario son disputas entre bandas y clanes por el control de territorios de la narcocriminalidad. Allí hay que estar presentes y seguir siendo firmes en esto que nos lleva a tener más detenciones en los operativos”.

"Pero también necesitamos que el trabajo se coordine de le mejor manera con el Ministerio Público de la Acusación, un mayor nivel de efectividad y de acompañamiento a los familiares de las víctimas”, que la semana pasada –en la reunión con el gobernador y el intendente Pablo Javkin- hicieron “un fuerte reclamo por el funcionamiento del MPA y sus tiempos en las causas judiciales”.