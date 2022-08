El presidente de Perú, Pedro Castillo, no acudirá a declarar a Fiscalía este jueves en el marco de una causa que investiga presuntos ascensos irregulares en el Ejército, según informó su abogado, Benji Espinoza. La defensa de Castillo cuestiona a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por citarlo a la sede del Ministerio Público y no tomarle declaraciones en el Palacio de gobierno.

"El presidente no va a ir al Ministerio Público porque no nos vamos a someter a los caprichos de una persona, por más cargo que sea. En un estado de derecho se respetan las normas, no las voluntades de las personas, que tienen un cargo efímero y transitorio", expresó Espinoza en entrevista para el medio RPP. "Si quieren tomar la declaración, que vengan a Palacio”, señaló.

El defensor legal del mandatario aseguró que la fiscal "no está por encima de la ley" y que "no es su voluntad la que determina cómo es el procedimiento para recibir las declaraciones de los altos dignatarios, es la ley", dijo y anunció que presentó un recurso para que un juez "demuestre quién tiene la razón" en el tema.

La citación fiscal a la cual tenía que acudir Castillo en esta jornada es por el caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Según Benavides, el jefe de Estado fue notificado con 15 días de antelación.

Tensión del gobierno con fiscales

El Ministerio Público emitió un comunicado en su cuenta de Twitter para rechazar las recientes declaraciones de Castillo, quien dijo que "el pueblo quiere saber por qué el equipo fiscal que investiga el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto fue desmantelado”.

"Notifico a la comunidad internacional de estos hechos tan graves sobre los cuales muchos callan", publicó el presidente en su cuenta de Twitter.



El comunicado del Ministerio Público responde que todas sus acciones se realizan "en el marco de la autonomía constitucional, sin ningún tipo de injerencia política, económica o mediática".



El documento especifica que el artículo 158 de la Constitución Política del Perú establece que el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo encargado de la persecución del delito y la defensa de la legalidad y que constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático en un Estado de Derecho.

Esto se desencadenó luego de que el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien estaba al frente del equipo especial de fiscales a cargo del caso, fue cesado de sus funciones como coordinador general 20 días después de su nombramiento. Según una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, Benavides fue la encargada de tomar la decisión.



El caso de Los Cuellos Blancos del Puerto se dio a conocer en julio de 2018 cuando se revelaron audios que involucraban a jueces y fiscales. Según medios locales, las investigaciones apuntan a consejeros del Consejo Nacional Magistratura, que ya no está en funcionamiento, un ex magistrado de la Corte Suprema y empresarios que estaban involucrados en presuntos actos de corrupción.

Los principales delitos investigados son tráfico de influencias, organización criminal, cohecho activo y pasivo, entre otros.