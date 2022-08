El acertijo

Juan, alumno muy aplicado que cursa su escuela primaria, terminó antes su tarea y se portó muy mal en la clase de matemáticas. Su maestra se enojó y, como castigo, le dio una tarea extraordinaria consistente en sumar todos los números naturales de 1 a 100. Juan, que era muy inteligente, decidió no esperar hasta el día siguiente y en cinco segundos, dio a la maestra la respuesta correcta. ¿Cómo lo hizo?

Respuesta: Juan se dio cuenta que podría agrupar pares que suman 101 (1+100, 2+99, 3+98) y sólo hizo la multiplicación 50x101: 5050

La posta

Un total de 128 banqueros españoles ganaron más de un millón de euros en 2020, según los datos publicados por la Autoridad Bancaria Europea. Como se preveía, en el año de la pandemia su número se contrajo respecto al año anterior, en el que la cifra alcanzó los 163 directivos con estas remuneraciones millonarias. Los españoles se han situado como los banqueros mejor pagados de la UE, con un sueldo medio de 2,2 millones de euros, solo por detrás de Malta, que tiene un profesional en la lista, pero con una remuneración de 2,4 millones de euros.

El dato

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que el país, la mayor economía latinoamericana, tendrá deflación en las próximas semanas a raíz de la reducción de los impuestos en el precio de los combustibles y la energía eléctrica, aunque la meta de inflación anual será el doble de lo proyectado por el Banco Central. "Debemos tener la mayor deflación de la historia desde el Plan Real" de 1994, dijo Bolsonaro al canal privado oficialista SBT, al destacar leyes que el Congreso aprobó para reducir a la mitad los impuestos de los estados a las naftas, lo cual provocó, también, la desfinanciación de los presupuestos educativos y de salud. El índice de la cuarta semana de julio tomado tuvo una deflación del 1,19 por ciento. En junio de 1998, Brasil tuvo la mayor deflación mensual (-0,51) de la historia desde la implementación del Plan Real.

Tecno

Glovo sufrió en abril del año pasado una masiva filtración de datos que expuso la privacidad de sus repartidores y de clientes, tanto consumidores como restaurantes, siendo McDonald's uno de los más afectados. Ahora, un usuario de un conocido portal ilícito de 'hackers' ha publicado un anuncio para subastar una importante base de datos robada de la firma de reparto a domicilio de origen catalán. Así lo ha avanzado una cuenta de Twitter especializada en ciberataques y compraventa de información robada en la 'deep web', según informó el portal español El Periódico.

Jornada

El Instituto Argentino para el Desarrollo Económico invita a participar de la “XII Jornadas de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio Giberti: Problemas actuales del agro argentino”. Expondrán Eduardo Azcuy Ameghino, Roberto Scherbosky, Gustavo Macayo, Miguel Fernández, Lautaro Leveratto y Cristina Loaiza. La cita es el jueves 18 de agosto a las 14:30 en el Centro Cultural de la Cooperación Av. Corrientes 1543 - Sala Osvaldo Pugliese (planta baja) - CABA.

El número

139 millones de dólares aportaron las exportaciones avícolas entre enero y mayo, un 18,7 por ciento más que en el mismo período de 2021, según informó la consultora IES. Medido en toneladas, se despacharon al exterior un total de 91 miles de toneladas, un 6,9 por ciento más respecto a las 85.000 de 2021. El precio medio de exportación creció 10,9 por ciento medido en moneda extranjera, con un valor medio de 1529 dólares por tonelada.

Cuál Es?

Cerca de 20.000 palomas mensajeras se extraviaron esta semana en una carrera internacional celebrada de más de 1000 kilómetros entre la localidad francesa de Narbona y la ciudad belga de Lieja, desorientadas por las tormentas, las altas temperaturas y el viento en contra, según la Federación de Colombofilia de Bélgica. Un total de 26.149 pájaros, con ejemplares que pueden alcanzar varios miles de euros cada uno, fueron liberados en el Mediterráneo francés a las 7.20 hora local del pasado lunes, pero cerca 20.000 no llegaron a Lieja en las horas previstas. "Como hace tiempo que no llueve, si no se encuentran con un canal o un pequeño estanque, si no encuentran agua, están agotadas y mueren de sed", declaró a la emisora RTL el aficionado Jean-Pierre Senzée.