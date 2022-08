Se habían prometido no hacer comentarios sobre la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Pero duró poco. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se avalanzó sobre su cuenta de Twitter y lanzó sus diatrivas contra Massa a quien calificó de "mini ministro". Luego, en una reunión donde participaron los partidos miembros de JxC, se redactó un documento donde dicen que los anuncios del ministro de Economía fueron generales y "no llegan a conformar un plan económico".



"Expresamos que se realizaron anuncios muy generales y muy pocas medidas. Dichas intenciones en ningún caso llegan a conformar un plan económico y tampoco constituyen un programa de estabilización de la economía, el cual es imprescindible y debe ser inmediato", aseguraron Gerardo Morales (UCR), Maximiiano Ferraro (CC) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), Bullrich.



El documento de los dirigentes de JxC no avanzó sobre el tenor de los anuncios económicos y se concentró en lo político al sostener que "estamos frente a un Gobierno que no ha cumplido ni las metas, ni los anuncios, ni las promesas, ni los compromisos que realizaron durante su gestión" y señalaron que "el problema de la economía sigue siendo el político, que el Frente de Todos no resuelve".