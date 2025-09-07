Casi al mismo tiempo en que Javier Milei cerraba su discurso en el que admitió la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, Luis "Toto" Caputo salió a decir lo suyo. El ministro de Economía, uno de los ausentes en el desencantado búnker libertario, eligió expresarse en X y dijo que el revés electoral no lo hará modificar su plan económico. La suba del dólar cripto fue la primera reacción de los mercados a la caída de LLA.

"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario", escribió el titular de Hacienda en su cuenta de esa red social. "Un abrazo a todos", cerró su publicación.

El posteo de Caputo no desentonó con la extraña autocrítica de Milei, quien reconoció la derrota pero dijo que va a "acelerar el rumbo". "Vamos a corregir todos nuestros errores", afirmó el mandatario pero al mismo tiempo ratificó que profundizará sus políticas de ajuste.

La expectativa está puesta ahora en cómo abrirán mañana los mercados y qué puede llegar a pasar con el dólar. Las primeras noticias no son alentadoras para Milei y su ministro de Economía. Tras el cierre de los comicios, el dólar cripto, que cotiza a toda hora, empezó a subir y superó los 1400 pesos.