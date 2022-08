Rafael Nadal sigue padeciendo con su físico y cada vez son más seguidas sus ausencias por lesión: este viernes, el tenista español anunció que no podrá participar del Masters 1000 de Montreal por unas "pequeñas molestias" que sintió cuando practicaba el servicio, en la misma zona por la que no pudo completar su participación en Wimbledon hace un mes.

"Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere", explicó Nadal en un comunicado publicado en sus redes sociales. "Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer (jueves), tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar", completó el ex número uno del mundo para explicar su ausencia en el certamen canadiense, donde ganó cinco veces a lo largo de su carrera.

Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, asegura que debe ser "prudente a estas alturas y pensar en la salud", en alusión al cúmulo de lesiones que viene sufriendo en los últimos años. El español se lesionó en zona abdominal durante el encuentro de cuartos de final de Wimbledon ante el estadounidense Taylor Fritz, aunque terminó ganando ese partido en el tie break del quinto set. Sin embargo, por la molestia no pudo presentarse en el duelo de las semifinales frente al australiano Nick Kyrgios.

Más allá de la baja obligada, Nadal se mostró optimista de cara al futuro y auguró regresar a Canadá en los próximos años: "Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène (Lapierre) y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción", expresó el tenista mallorquín, que ahora deberá replantear su gira de cemento norteamericana.

Además de Montreal la próxima semana, la idea de Nadal era jugar el Masters 1000 de Cincinnati y luego el Abierto de Estados Unidos en Nueva York, aunque habrá que ver la evolución de la molestia abdominal para saber si participará de ambos certámenes. El español está particularmente enfocado en los torneos de Grand Slam, ya que es el máximo ganador de ese tipo de certámenes con 22 conquistas, una más que Novak Djokovic y dos más que Roger Federer, que no estarán en Flushing Meadows: el serbio por no estar vacunado contra el coronavirus y el suizo por encontrarse lesionado.