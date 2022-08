El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú publicó este viernes una carta del presidente, Pedro Castillo, dirigida al mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, en la que lamenta su ausencia en la ceremonia de asunción este domingo, forzada por el Congreso.

"Circunstancias ajenas a mi voluntad me impiden acompañarlo en la significativa e histórica ceremonia de transmisión de mando presidencial del próximo 7 de agosto, en Bogotá", escribió el peruano. "El Congreso de la República del Perú no me ha otorgado el permiso que requiero para ausentarme del territorio nacional, conforme lo establece la Constitución Política del Perú", añadió.



Castillo continúa expresando que la decisión que tomó el Congreso el jueves no coincide con la "altísima valoración" que su gobierno asigna a "las históricas relaciones de amistad, cooperación y voluntad de integración" que unen a ambos países. Además, añade que en su representación irá la vicepresidenta, Dina Boularte.

Asimismo, el presidente peruano agrega que tiene la "certeza" de que él y Petro sabrán enriquecer la "ya nutrida y dinámica agenda bilateral, priorizando el desarrollo sostenible con justicia social de nuestros pueblos, y que podremos impulsar nuevos y más auspiciosos mecanismos de diálogo y concertación política en nuestra región, sin exclusiones".



Más temprano, Castillo lamentó en su cuenta de Twitter la decisión del Congreso: "Lamento que, de forma inusual y prepotente, el Congreso de Perú me impida asistir a un acto protocolar internacional", escribió. El pleno no autorizó la salida de Castillo con 67 votos en contra, 42 a favor y 5 abstenciones,

En su mensaje, Castillo puntualizó que desde el Poder Ejecutivo siempre ha sido respetuoso con la independencia de los poderes del Estado, pero esta decisión "mella los lazos democráticos con la hermana República de Colombia".

El canciller de México, Marcelo Ebrard, quien se reunió el jueves de noche con Castillo en el marco de su gira por la región, lamentó la situación a través de su cuenta de Twitter: "Lamento no se haya autorizado al presidente Pedro Castillo (...) ahí se llevarán a cabo encuentros de alto nivel para hacer frente a la inflación-recesión, la crisis alimentaria y los nuevos riesgos de salud. Echaremos de menos al Perú".



En términos similares se manifestó la canciller de Chile, Antonia Urrejola: "Lamento que el presidente Pedro Castillo deba ausentarse del cambio de mando de Gustavo Petro en Colombia. Son pocas las oportunidades de juntarnos para dialogar sobre los desafíos que enfrentamos como región", escribió en la misma red social.