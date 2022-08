Los dos asaltantes que balearon en el rostro a un niño de 12 años el pasado miércoles cuando intentaron robarle la mochila con la que regresaba desde la escuela a su casa de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza, fueron filmados por una cámara de seguridad cuando interceptaron y atacaron a la víctima, quien recordó al declarar en la causa que “lo tocaron de atrás” mientras caminaba y que “fue todo muy rápido”.



El nene que fue baleado realizó una breve declaración judicial sobre la situación en la que fue abordado por dos delincuentes que le dispararon en el pómulo derecho cuando se encontraba cerca de la avenida Perón al 1500, de la mencionada localidad del oeste del conurbano.



“Declaró que venía caminando, lo tocaron de atrás y en seguida sintió el disparo. Fue todo muy rápido. Encima venía con los auriculares puestos. No llegó a escuchar nada”, afirmó una fuente ligada a la causa.



A su vez, un investigador confirmó que los agresores fueron filmados por una cámara de seguridad municipal, en la que se ve que "iban a pie” y que “la mecánica del hecho fue muy veloz”. “Lo increparon por atrás, como para sacarle la mochila y cuando uno de ellos saca el arma, pareciera que se le escapa el disparo”, afirmó la fuente.



Además, los pesquisas precisaron que los ladrones actuaron “con la cara descubierta” al momento del asalto, por lo que hasta esta tarde afirmaban estar cerca de lograr su identificación a partir de un “rastreo en las redes sociales”.



En tanto, el nene continuaba hoy recuperándose de sus heridas en el Hospital Italiano de la localidad bonaerense de San Justo, donde “estuvo todo el tiempo consciente”, según contó su madre. “Pudimos entablar conversaciones en todo momento con él. Siempre estuvo lúcido. Ahora está bien, aunque tiene altibajos emocionales. Es lógico de alguien tan chico que atravesó por una situación así”, relató aliviada la mamá del niño, Natalia.



Según contó la mujer, su hijo será sometido a una intervención quirúrgica esta tarde para reconstruirle el pómulo y el maxilar. “Estamos poniendo mucha fuerza. Tenemos las mayores esperanzas de que salga todo bien para que mi hijo no tenga secuelas y luego pueda tener una recuperación normal. Lo que más queremos es que vuelva a la vida que él llevaba”, destalló la madre del chico herido.



Por otro lado, Natalia precisó que todavía no tomará “ninguna medida en lo judicial”, aunque admitió que su hijo “recuerda absolutamente todo lo que pasó”. “Todavía no tomamos ninguna medida en lo judicial. Estamos dilatando esas cosas. Ahora estamos muy enfocados en su recuperación. Primero su recuperación física y emocional y luego se verá eso. Una vez que mi hijo salga del hospital, me imagino que tendrá que reconstruir el hecho. Él se acuerda de todo”, expresó la mujer.



El episodio se registró cerca de las 18 del pasado miércoles cuando el chico de 12 años caminaba con su mochila escolar de regreso a su vivienda, situada a tres cuadras del colegio, hasta que fue interceptado por dos delincuentes cerca de la avenida Perón al 1500 en el partido de La Matanza.



En ese momento, los asaltantes dispararon contra él, que fue asistido por una comerciante y trasladado al Hospital Balestrini a bordo de una patrulla policial, ya que la ambulancia nunca llegó, tras lo cual fue derivado al Hospital Italiano, aunque en ningún momento corrió riesgo su vida. Según fuentes judiciales, la "inexperiencia" de los delincuentes provocó que "disparen accidentalmente" contra el niño.



Ayer, al declarar ante los medios de prensa, Natalia dijo que los ladrones “no le robaron nada” a su hijo y consideró que actuaron por "pura maldad". "Es pura maldad, no puedo entender, le pegan un tiro. Sentí que mi mundo se partió, mi corazón está partido, si bien no me quitaron la vida de mi hijo, nos truncaron los proyectos, es como que ya nada tiene sentido", agregó Natalia.



Al respecto, Jéssica, la comerciante de la zona que asistió al niño tras el ataque, recordó también entre lágrimas que lo contuvo hasta que la policía lo llevó al hospital, y denunció que nunca llegó la ambulancia que pidieron.



"Escuché el disparo, estaba en el fondo y cuando me asomo veo que le sangra el ojo, que se apoya contra la pared y empieza a largar sangre por la boca. Crucé corriendo y busqué el orificio que tenía para cubrirlo. Lo senté, le dije que se quede tranquilo y me hablara. Me decía que ya no sentía su cara. Pensé que se me iba a morir en las manos, se estaba desangrando", recordó la mujer que trabaja en una pollería del barrio.