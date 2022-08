La vicepresidenta y canciller saliente de Colombia,, ratificó este sábado que los presidentes deno están invitados a la ceremonia de investidura del presidente electo,, quien tomará juramento este domingo en Bogotá.



"Hemos dicho con total la claridad desde el día de la elección que el gobierno del presidente Iván Duque no invitaría a ningún dictador a Colombia, porque eso va totalmente en contravía de nuestra convicción democrática", aseguró Ramírez a la prensa local.

"Si algo tiene que recibir el presidente Gustavo Petro, es esa certeza de que Colombia representa democracia, confianza en la democracia (...). Ni los invitamos ni van a venir, no pueden llegar", añadió.



Ramírez explicó que la decisión que Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y Miguel Díaz-Canel (Cuba) no sean invitados fue acordada con el canciller designado de Petro, Álvaro Leyva Durán, y dijo que no hubo contradicción al respecto.

"Eso es algo que personalmente lo hablé con el canciller Álvaro Leyva desde el primer día, y ese ha sido un acuerdo que no ha tenido ningún tipo de contratiempo ni de dificultad", señaló.

"El presidente Gustavo Petro de ninguna manera iba a generar tampoco un tipo de contradicción, ni un tipo de roce innecesario. Ya después, cuando el gobierno esté en pleno ejercicio, mirarán cuáles son las relaciones que quieren fortalecer", finalizó Ramírez.

El pasado 2 de julio, Duque fue tajante e indicó que mientras él fuera presidente Maduro no entraría a Colombia.

"Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela. Mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela al territorio colombiano. Cuando yo deje la Presidencia, ya que el próximo mandatario decida qué relación va a tener con él".

Ceremonia de asunción

A la ceremonia de traspaso, que se realizará en la Plaza de Bolívar en la capital colombiana, asistirán varios presidentes y algunos vicepresidentes de la región.

Los mandatarios que estarán presentes en la asunción serán, Alberto Fernández (Argentina); Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile); Rodrigo Chaves (Costa Rica); Guillermo Lasso (Ecuador); Xiomara Castro (Honduras); Laurentino Cortizo (Panamá); Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Luis Abinader (República Dominicana). Asimismo, asistirá el jefe de Gobierno de Curazao, Bernard Whiteman, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, el canciller de Brasil, Carlos França, la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, y la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez.

Entre la lista de presidentes que no acudirán, además de Maduro, Ortega y Díaz-Canel, se excusaron Jair Bolsonaro (Brasil), Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Pedro Castillo (Perú). El mandatario peruano no podrá asistir debido a que el Congreso de su país no lo autorizó a ausentarse del país ante la crisis política que allí se vive.