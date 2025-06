Si bien no es oficial, todo parece indicar que el futuro del español Iker Muniain está lejos de San Lorenzo. El talentoso mediocampista está de vacaciones en su país y no está claro que vaya a regresar. Más bien, los indicios marcan que el futbolista vasco no va a vestir más la camiseta azulgrana y se quedará en Europa para la etapa final de su carrera.

“Crucé mensajes con Iker y está la posibilidad de que se quede unos días más en España", expresó el nuevo técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, en declaraciones a Radio Splendid. "Está resolviendo unos temas, ha extrañado mucho a su familia. Veremos que se resuelve. Dios quiera que esté con nosotros lo antes posible”, expresó el entrenador que reemplazó a Miguel Ángel Russo.



Muniain tiene contrato hasta final de 2025, pero su vínculo cuenta con una cláusula de salida a Europa durante este mercado de pases, que es lo que estiman en San Lorenzo que terminará pasando.