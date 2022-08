Newell's no resuelve su anemia de juego ofensivo y debió conformarse anoche con un empate ante Colón. El equipo de Sanguinetti repitió otro partido de escasas ocasiones de gol, no tuvo remates en el segundo tiempo, y si bien nunca fue superado por el rival no perdió porque Abila falló en las dos ocasiones que pisó el área leprosa con pelota al pie. El punto, al menos, rompe una racha de tres derrotas consecutivas en Liga Profesional.

Con la inclusión de Balzi entre los titulares, Newell’s pasó a ser un equipo con intención de generar jugadas con pelota al pie, aunque no por eso fue bueno lo que hizo el rojinegro. Porque a las intensiones les faltó inspiración colectiva. Balzi siempre quiso jugar y generar armado de juego, pero lo logró con profundidad en escasas ocasiones.

El propio Balzi, con remate desviado de larga distancia, tuvo en sus pies la terminación de la jugada más riesgosa. En la mejor que armaron, Sordo remató al cuerpo de Chicco al quedar frente al arco, y en otra no llegó Garro a conectar un centro en el área chica.

Hubo en general cierto control del juego por parte de la Lepra. Pero Colón, con la presencia siempre agresiva de Abila en ataque llevó peligro al arco del debutante Morales. En la mejor acción de la primera parte, tiró gambeta ante Ditta en el área chica pero su zurdazo se fue alto. En otros intentos el sabalero falló en el pase al goleador.

Como sucede hace tiempo, Newell’s tuvo problemas para generar ocasiones de gol aunque ayer la búsqueda fue por otros caminos y no lució como un equipo impotente sino más bien impreciso. Con Garro afuera por lesión, ingresó Rossi y Newell's tuvo más actividad ofensiva. Porque Sordo jugó en todo el frente del ataque y el equipo se paró más cerca del área rival.

Pero el partido terminó sin goles porque las únicas ocasiones estuvieron en los pies de Abila y el nueve visitante, en dos ocasiones, resolvió con disparos desviados. Newell's no tuvo juego en el área de Colón en toda la noche. Los cambios que eligió Sanguinetti no cambiaron nada en el andar del partido y la Lepra se vio privada de un buen resultado por sus propias impericias ofensivas. Sin gol es imposible ganar y no perdió porque el rival, en las que tuvo, falló. El único valor del punto fue dejar atrás una racha de tres derrotas cosenctutivas.

0 Newell’s

Morales

Méndez

Velázquez

Ditta

Lema

Vangioni

Sforza

Fernández

Balzi

Sordo

Garro

DT: Javier Sanguinetti

0 Colón

I. Chicco

Meza

Garcés

Goltz

Delgado

J. Chicco

Bernardi

Picco

Teuten

Farías

Abila

DT: Sergio Rondina

Cambios: PT: 33m Rossi por Garro (N). ST: 18m González por Balzi, Portillo por Fernández y Luciano por Vangioni (N), 25m Schott por Meza (C), 31m Pierotti por J. Chicco (C), 33m Mansilla por Ditta (N), 39m Alvarez por Farías (C).

Arbitro: Pablo Echaverría

Cancha: Coloso del Parque