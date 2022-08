A más de dos meses de su estreno, Top Gun: Maverick sigue batiendo récords de taquilla y parece que nada la puede detener.

Solamente este fin de semana recaudó en Estados Unidos unos 7 millones de dólares, lo que suma un total de 662,5 millones, dejándola en el ranking por arriba de nada menos que Titanic (1997), en el puesto número siete de la taquilla local.

El próximo objetivo a batir es Avengers: Infinity War, que recaudó 678 millones, algo que muchos expertos en el tema no ven como complicado ya que este fin de semana la secuela protagonizada por Tom Cruise cayó solamente un 16% respecto al fin de semana anterior.

En el caso de superar a la producción de Marvel, competiría con otro filme también de la factoría comiquera: Black Panther, la quinta película más taquillera de la historia en Estados Unidos.

A nivel mundial, Top Gun: Maverick lleva 1,33 mil millones de dólares recaudados, lo que la deja en el puesto número trece de las películas más vistas a nivel internacional.

Sin embargo, en este sentido, Titanic, el filme de James Cameron, sigue siendo el rey, ya que su recaudación global es de 2,2 mil millones de dólares.

Una voz autorizada

Recientemente el director Quentin Tarantino celebró la relevancia de Top Gun: Maverick en el mercado cinematográfico: "Me encantó, me pareció fantástica. La vi en el cine. Esa y la West Side Story de Spielberg ofrecen un verdadero espectáculo cinematográfico, del tipo que casi pensaba que no volvería a ver. Fue fantástica", dijo, en declaraciones al podcast Reel Blend.



La cinefilia del director de Kill-Bill es una de sus características más sobresalientes, lo que lo deja como una voz autorizada a la hora de hablar del cine actual. En este caso no reparó en elogios hacia el filme dirigido por Kosinski y los homenajes que éste le hizo al director de la película original, Tony Scott: “Me gusta tanto el cine de Tony Scott, y quiero tanto a Tony, que esto es lo más cerca que vamos a estar de ver una película más de él. Kosinski hizo un gran trabajo”, agregó Tarantino.

Por último, también alabó el trabajo de Tom Cruise en la primera entrega de la película: “(Tony) Scott estaba realmente ahí y de una manera realmente genial, muy respetuosa. Creo que estuvo en cada decisión que tomó Tom en la película”.