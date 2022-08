El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que esta semana enviará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su propuesta formal de paz mundial durante cinco años para poder enfrentar la crisis económica.

La proposición consistirá en formalizar una reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, el secretario general de la ONU, António Guterres y el oapa Francisco, estableciéndose así una iniciativa para detener los conflictos bélicos existentes entre Rusia y Ucrania, o más recientemente las tensiones entre China y Estados Unidos tras la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

"Ya pasó lo de la visita de (Nancy) Pelosi a Taiwán y ya no hay respuesta, solo operativos de China, ¿y ahora qué sigue?, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a la guerra comercial, qué están pensando o tramando en contra de todo el pueblo, de toda la humanidad? ¿Qué derecho tienen ellos de afectar a todos los pueblos del mundo por sus intereses hegemónicos y por sus conflictos?", aseguró AMLO.

López Obrador señaló que hay que buscar una tregua de cinco años para que los gobiernos se dediquen "a apoyar a la gente que está sufriendo".

"Haré la propuesta por escrito, lo voy a presentar a la ONU, pronto. Lo he venido diciendo y ojalá los medios nos ayuden a difundirlo (...) Cinco años sin violencia, con paz. Atender el conflicto de Rusia y Ucrania; quitar presiones y llegar a acuerdos en el caso de Taiwán; esto de Israel y Palestina y no estar promoviendo ni provocando más confrontación", enfatizó.

"Hace falta que los gobiernos de Rusia, China y Estados Unidos acepten una intermediación para que Modi, presidente de India; el secretario general de la ONU, Guterres y el papa Francisco se reúnan y presten pronto una propuesta para detener la guerra en todas partes", añadió el mandatario.

AMLO puntualizó que su insistencia con la ONU es para que actúe frente a la crisis mundial porque actualmente vive una fase "en donde no le hacen caso". "La ONU tiene que actuar más. Lo están haciendo, es muy bueno el secretario general, pero ha entrado en una fase en donde no le hacen caso, puede estar declarando y no hay respuesta. Debería el secretario general enviarles una nota respetuosa, pero enérgica, a los líderes políticos de las potencias para llamarlos a buscar acuerdos, a conseguir la paz y es un párrafo", indicó.

"Decirles: por sus confrontaciones, nada más en un año, han causado esto, han precipitado la crisis económica mundial, han incrementado la inflación y han provocado escasez de alimentos, más pobreza y lo peor, en un año, por las confrontaciones, han perdido la vida tantos seres humanos. Es un párrafo, eso es lo que han hecho en un año", finalizó el presidente mexicano.