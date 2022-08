La acusación e investigación en contra del periodista y dueño del diario El Periódico de Guatemala, José Rubén Zamora, por supuestos delitos de lavado de dinero, intención para lavar dinero, chantaje y tráfico de influencias, se procesó en 10 días, según informó este lunes la Fiscalía en la primera audiencia en el tribunal Séptimo penal del Organismo Judicial guatemalteco.

Zamora fue detenido el pasado 29 de julio tras un allanamiento de casi ocho horas. Según expuso la fiscal del caso, Cinthia Monterroso, los supuestos hechos delictivos pudieron haber sido cometidos 10 días antes, el 19 de julio.



La diligencia en contra del periodista debió comenzar la semana pasada, pero se retrasó debido a que el juzgado de turno no envió el expediente. Según informó el abogado de Zamora, se les negó cualquier información relacionada con la causa con la excusa de que el caso estaba bajo reserva.

La denuncia en contra de Zamora fue hecha el 22 de julio por el exbanquero Rónald García Navarijo, acusado de corrupción en 2017, que testificó que el dueño del diario El Periódico le hizo un "chantaje" por supuestamente pedirle 38.000 dólares a cambio de no implicarlo en un caso de lavado de dinero.

Zamora rechazó esa acusación argumentando que el monto fue un préstamo porque tenía problemas financieros en su medio de comunicación, pero negó rotundamente que el dinero fuera parte de un soborno.

A su llegada a los tribunales, Zamora dijo que no existen pruebas en su contra y reiteró que la acusación de lavado de dinero es política.

"Yo siempre he dicho que el sistema no puede combatir la impunidad y la corrupción porque la corrupción y la impunidad son el sistema. Sin embargo, pienso que hay buenos jueces, que hay excelentes policías, creo que a partir del 96 en los acuerdos de paz la policía se ha profesionalizado mucho y espero los jueces tengan la misma evolución. Además, son casos que no tienen ningún fundamento, desde noviembre quisieron hacer esto iniciando con audiencia unilaterales", aseguró.

Desde El Periódico, Zamora ha sido crítico con el gobierno de Alejandro Giammattei y han publicado investigaciones de posibles casos de corrupción de la administración.

Juez levanta embargo a cuentas de El Periódico

En tanto, el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal ordenó este lunes el levantamiento de cuentas vinculadas Zamora por no tener dinero.

El levantamiento del embargo se realizó a petición del Ministerio Público debido a que después de obtener los informes, evidenciaron que en las cuentas "no había dinero".

Según Monterroso, luego de hacer el embargo de las cuentas en cuatro bancos evidenciaron que solo había depositados 450 dólares.