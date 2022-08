El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, va a mantener en la semana reuniones con intendentes del conurbano, para articular las auditorías sobre el funcionamiento del plan Potenciar Trabajo. Los primeros jefes comunales con los que hablará, en dos reuniones grupales, serán los de la Primera y Tercera sección electoral, a las que pertenecen municipios como La Matanza, San Martín, Hurlingham, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

En esos encuentros Zabaleta va a explicar a los intendentes en qué consiste el convenio con las universidades nacionales, para que los estudiantes realicen los controles. En el ministerio señalaron que se va a hacer un pedido a los jefes comunales para que garanticen la logística de los operativos, ya que será necesario que aporten algunos lugares para realizarlos, como pasó con la entrega de la Tarjeta Alimentar.

Las auditorías comenzarán el próximo lunes. Tras su asunción en Economía, Sergio Massa remarcó que quienes tengan un Potenciar y no acrediten estar realizando una contraprestación lo perderán, una medida vinculada al ajuste del gasto del Estado pero también al crecimiento que vienen teniendo los movimientos populares desde la pandemia y el aumento del conflicto social.

Por una cuestión de distribución de la población, en el conurbano bonaerense están entre el 45 y 50 por ciento de los planes Potenciar Trabajo. Según la estimación de la cartera de Desarrollo Social, de cada diez planes, ocho corresponden a unidades de gestión no gubernamentales, aunque no sólo se trata de movimientos sociales, sino también de iglesias (Cáritas, por ejemplo, tiene peso) y organizaciones no gubernamentales.

El esquema previsto para la auditoría es que los beneficiarios sean llamados a presentarse a los centros que se determinen para responder un formulario web. Deberán informar por la unidad de gestión en la que trabajan, las actividades que realizan dentro y fuera del programa. Además serán encuestados sobre su situación habitacional y su trayectoria educativa.

En los encuentros con los intendentes, el ministro Zabaleta será acompañado por su vice, Gustavo Aguilera, y por el titular de la Unidad Ejecutora del Programa Potenciar Trabajo, Pablo País.

Las organizaciones de la UTEP hablaron sobre las auditorías este domingo, en la marcha de San Cayetano. “No tenemos problema, que vengan a auditarnos. Estoy seguro de que muchos de esos pibes que están en la universidad, cuando nos conozcan nos van a ayudar, van a terminar trabajando con nosotros”, opinó Esteban Castro, el titular de la UTEP. Sin embargo, sí hubo fuertes críticas a cómo el recurso de las universidades es usado para controlar a los que menos tienen en lugar de hacerlo con la evasión de los agroexportadores.

En el acto de San Cayetano, los referentes también plantearon que las políticas públicas para dotar de derechos al trabajo informal son insuficientes y que el Gobierno demora proyectos como la creación del monotributo productivo, para que el sector pueda facturar sus bienes y servicios sin costo fiscal. El mismo reclamo hicieron sobre un marco que facilite el compre estatal. Para la UTEP, el problema no son las auditorías sino la falta de acompañamiento al desarrollo de los emprendimientos creados con el Potenciar.

En paralelo al contacto con los intendentes, Zabaleta avanza con sus pares de las provincias para la implementación del operativo en todo el país: el último viernes --por ejemplo-- se reunió con su colega de Misiones, Fernando Meza, y el subsecretario de Abordaje Territorial de San Juan, Cristian Morales, para analizar la puesta en marcha de las auditorías y trabajar en forma articulada con las universidades nacionales que la llevarán adelante. "Vamos a tener mayor claridad sobre las distintas prestaciones de servicio y tendremos más datos que tienen que ver con la promoción humana: niveles educativos, procesos de relevamiento de prestaciones de servicios, cuáles son las unidades de gestión y la cobertura territorial", aseguró Meza tras ese encuentro.