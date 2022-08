La Central de Entidades Empresas Nacionales (CEEN) saludó el nombramiento de Silvina Batakis como nueva titular del Banco de la Nación Argentina pero, al mismo tiempo, le reclamó la continuidad de Claudio Lozano como director de la entidad. El economista y ex diputado nacional es no sólo coordinador del Consejo Consultivo Pyme del BNA, sino que además fue su gestor intelectual y creador, junto al desplazado ex presidente de la institución Eduardo Hecker.

CEEN, entidad pyme de segundo grado, elevó el pedido al hacerse eco de "rumores circulantes de un posible reemplazo de todo el directorio del BNA", aclara en la nota dirigida a Batakis. En función de ello, pide el mantenimiento de "quienes entendemos que han desarrollado una gestión sumamemente adecuada, vinculada al apoyo financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas, como tanbién (han mantenido) un estrecho vínculo a través del Consejo Consultivo Pyme del BNA, ámbito de participación e intercambio entre las distintas entidades pyme y el Directorio del banco, no sólo a nivel nacional sino también de las distintas regionales creadas a tal fin".

"Este interesante espacio de participación, el que es altamente valorado por el sector Mipyme, fue creado a instancias del actual Director Claudio Lozano y del presidente Eduardo Hecker, quien fuera recientemente desplazado, por lo que nos preocupa la continuidad del funcionamiento del Consejo Consultivo Pyme", continúa la carta firmada por los dirigentes pyme Raúl Hutin (presidente de CEEN) y Juan Ciolli (secretario de la misma entidad).

"En este sentido es que nos permitimos, Señora Presidenta, solicitarle tenga a bien mantener el funcionamiento del Consejo Consultivo Pyme del BNA, como la continuidad de quien fuera gestor intelectual y coordinador de dicho espacio, el Licenciado Claudio Lozano", reclaman finalmente, antes de expresar sus deseos de éxito a la nueva gestión "esperando sepa comprender nuestra preocupación".



Según trascendió, la nueva gestión a cargo del banco le habría solicitado la renuncia a la totalidad del Directorio, pero hasta ahora no habría tenido respuesta. Los directores de la entidad, al igual que su presidente, son designados por el Presidente de la Nación y sólo a éste le correspondería pedirles la renuncia.