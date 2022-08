Son jóvenes industriales sub 40 y visitarán La Rioja para conocer “la matriz productiva y vean lo que están haciendo acá y el trabajo del Banco Rioja”. Así lo confirmó el vicepresidente de la Unión de Industrias Riojanas (UNIR), Juan Carlos Serrano, que junto a la UIA Joven y al Ministerio de Industria, Trabajo y Empleo organizaron la llegada para este martes de 70 industriales jóvenes que “manejan empresas en otras provincias”.

Visitarán firmas como PUMA cuya única planta de la empresa en el mundo está acá en La Rioja, Olives, Cooperativa La Riojana, entre otras, anticipó Serrano.

“Se viene moviendo muchísimo para continuar con este rally inversionista industrial”, dijo el empresario en declaraciones periodísticas y comentó que “uno de los chicos que vendrá salió en la tapa de la revista FORBES. Se trata de Miguel Zonnaras, quien decidió invertir en La Rioja y compró la marca Toddy y Zucoa”, afirmó.

Serrano, al ser consultado sobre la actualidad de las industrias en La Rioja, explicó que el panorama es una situación difícil de interpretar. “Se está viendo muchísimo movimiento y crecimiento, pero hay algunas cuestiones macroeconómicas que hacen que no sea tan fácil determinar si estamos excelente o bien. La verdad que toda la industria viene creciendo, tomando gente, invirtiendo mucho, y esperamos que la parte macroeconómica se pueda simplificar”, afirmó al tiempo que aseguró que en La Rioja en esta primera etapa, “se generaron más de 3 mil puestos de trabajo, con una proyección mucho mayor”.

“No sé si hay un sector que le esté yendo mal, pero si hay un potencial de inversión que no se está pudiendo terminar de concretar. Estas cuestiones que comenté al principio generan alguna zozobra al momento de seguir invirtiendo, pero no es que esté mal; y no hay fábricas que estén cerrando”, aseguró el empresario.

“La inversión que hubo en este tiempo fue histórica y nosotros vamos coordinando con el Gobierno provincial, con el Ministerio de Industria, con Jefatura de Gabinete, sobre todo en la Pandemia para poder sobresalir de esta parte tan compleja que nos tocó vivir a todos”, expresó.