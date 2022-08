El Gobierno de la Ciudad anunció este martes un endurecimiento en las condiciones para recibir el programa social Ciudadanía Porteña. Se trata de nuevas exigencias impuestas a los estudiantes menores de edad para ser considerados como "alumnos regulares". La medida ya desató rechazo entre organizaciones sociales y dirigentes exigieron que se revisen las razones del ausentismo escolar.

El programa establece el pago de un monto adicional por cada menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado. Tras los últimos anuncios, serán dados de baja del subsidio los alumnos que tengan una media de asistencia por debajo del 85 por ciento de la cursada por bimestre o que tengan más de 25 inasistencias injustificadas a lo largo del año.

El programa da un beneficio promedio de 15 mil pesos y alcanza a 41.669 familias. Establece un monto como componente adicional por cada menor de 18 años que se encuentre escolarizado de 5.256 pesos por hogar pobre y de 7.884,50 pesos por hogar indigente, una asistencia que en la actualidad perciben 23.686 estudiantes.

En este contexto, beneficiarios del programa criticaron el endurecimiento en las condiciones impuestas para los alumnos. Entre ellos, la representante del Polo Obrero en el asentamiento Santander de Villa Lugano, Mónica Quispe, consideró que se trata de una noticia "impactante" y la catalogó como un "golpe bajo".

"Golpea a los chicos con todo esto. Se ve la ausencia del Gobierno. Se sabe que los chicos son el futuro de Argentina. Ponerles esto es un golpe muy bajo", añadió Quispe por AM750. Y explicó el motivo de que en muchos casos se ausenten a las clases: “Hay muchos que estudian y trabajan”.

“Yo tengo hijos que van al colegio, pero hay otros casos que trabajan y estudian. ¿Cómo hacen ellos? Es un castigo. No sé por qué vienen a tocar a la juventud. Larreta viene acortando todo. En vez de quitar las ayudas, creo que tendría que poner más colegios”, añadió.

Finalmente, en la antesala a una marcha que planifican, por este motivo, para este miércoles, le pidió al Gobierno porteño más obras para infraestructura escolar: “En este invierno hay chicos que no van al colegio porque no tienen gas o no tienen el lugar bien puesto. O porque les recortaron las horas para ir al colegio. Debería fijarse en eso, no en sacarles los planes”.