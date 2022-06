El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el legislador porteño del PO, Gabriel Solano, acompañados por dirigentes de organizaciones sociales y de derechos humanos se presentaron en los tribunales de Comodoro Py y dieron una conferencia de prensa por una denuncia que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuán contra ambos, por supuestas amenazas y extorsión vinculadas a los planes sociales. “Existen informaciones públicas acerca de que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”, había expresado Marijuán en una entrevista radial y puntualizó que "no se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”. Belliboni, en tanto, dijo en diálogo con este diario que "hay acusaciones gravísimas en contra nuestra y por eso nos presentamos. Hay denuncias de varios abogados y del propio Marijuán, un personaje muy conocido porque también en el 2001 se encargó de perseguir a las organizaciones sociales", subrayó.

Los referentes del partido trotskista hablaron frente a la sede de los tribunales en Avenida Comodoro Py 2002, CABA. "Supimos por los medios de una causa iniciada por el fiscal Marijuan, solo basada en una nota periodística sin ninguna prueba o denuncia concreta. La denuncia es absolutamente falsa, ya que ningún dirigente del Partido Obrero (ni del Polo Obrero) obliga a nadie a aportar a las organizaciones que integran, como afirma el fiscal, repitiendo una nota periodística del diario Clarín", expresaron Solano y Belliboni a través de un comunicado.



El fiscal federal Marijuan denunció por amenazas y extorsión a dirigentes del Polo Obrero (PO) por quedarse supuestamente con el 2 por ciento de lo que reciben en planes sociales los desocupados que integran esa organización.

Entre los presentes estuvo la diputada del Frente d Izquierda, Myriam Bregman. En las puertas del edificio dijo que Marijuán actuaba hoy como en los años del menemismo: “Estuvimos con mis compañeros Patricio del Corro y Matías Aufieri, acompañando esta presentación, denunciando el accionar de Marijuán, que vuelve a actuar hoy como en los años 90. Cuando los jueces y fiscales puestos a dedo por el menemismo escuchaban algo por la radio o televisión y armaban causas judiciales. Lo que hizo Marijuán es un bochorno de ese tipo. Leyó una nota e instruyó una causa a partir de eso sin tener ningún dato serio, ni siquiera sabe que el programa Potenciar Trabajo no depende del Ministerio de Trabajo. Así de burda es la denuncia que ha realizado”, explicó según consignó La Izquierda diario.



En tanto, Solano denunció una campaña de estigmatización en la que incluyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el debate abierto la semana pasada en el plenario de la CTA. “Ha largado una campaña brutal contra los movimientos sociales. Lo hace con el propósito de apoyarse en el peronismo, especialmente el PJ bonarense y otorgarle a ellos la administración de los planes sociales. La Vicepresidenta se ha colocado en el campo de los Milei y de los Bullrich, de los que atacan al movimiento popular porque no nos entregamos frente al ajuste, y no nos vamos a entregar”.