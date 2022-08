El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, adelantó este martes por AM750 que evalúan lanzar una segmentación de tarifas en el transporte público. Explicó que, con una lógica similar a la empleada con el Boleto Estudiantil, el Gobierno podría dejar de subsidiar a las empresas y hacerlo de forma directa sobre los usuarios finales.

“El aporte del Estado al transporte va a empezar a disminuir en la medida en que mejore el ingreso de los trabajadores. Estamos viendo a mediano plazo una aplicación diferente que tiene que ver con dejar de subsidiar a la oferta y hacerlo a la demanda. Poder ponerlo en la SUBE o en el bolsillo del usuario”, estimó el funcionario.

Y añadió: “Queremos que las empresas vuelvan a hacer su tarea de transportar gente. La experiencia la tenemos con el Boleto Estudiantil. Podríamos trabajar en una segmentación. Hoy se subsidia el 90 por ciento del costo del boleto”. Sin embargo, aclaró que se trata de "una cuestión de que tenemos que estar mejor para poder hacer estos cambios profundos”.

Massa y la “bomba de tiempo”

Por otro lado, el dirigente del Frente Renovador elogió la llegada de Massa al gabinete nacional. Aseguró que tiene “una gran capacidad de construir consensos, una mirada de la macro y la micro impresionante y un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo y que va a sacar el país adelante”.

“No se va a seguir ninguna receta económica ortodoxa. No estoy en la gestión del día a día, pero Sergio está haciendo no solo un abordaje integral y trabajando en la estabilización, sino poniendo los cimientos para la construcción de una economía sólida en Argentina”, dijo D’Onofrio.

Y comentó: "No veo a Massa desarmando una bomba de tiempo como en las películas. Trabajar con un gran acuerdo del Frente de Todos le permite, sin tomarse vacaciones, trabajar con la discrecionalidad que necesita”.

Finalmente, sugirió trabajar sobre el valor agregado en el país: “Tenemos pilares que hay que explotar. Más allá de lo inmediato, que es la acumulación de reservas. El marcado huele sangre y ataca. Tenemos que resolver cómo dejamos de exportar a 500 dólares la tonelada e importar a 1.700”.