Ricardo Arjona desató una fuerte polémica por sus reflexiones acerca del rol de los varones en la sociedad. Este fin de semana, durante uno de los ocho shows que tiene pautados en Argentina, el cantautor guatemalteco se tomó unos minutos para conversar con su público y consideró que hoy "los hombres están detrás de las mascotas en la escala social".



"Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado, porque nos portamos mal", dijo el cantante al comienzo de su habitual monólogo entre tema y tema. Según consideró que a mediados de los años '90 "todo ese poder masculino se fue por la borda, perdimos todo".

Actualmente, los hombres están "en el último de los escalones sociales, mucho después de las mascotas", protestó el músico ente las risas de sus fans.

En la misma línea, aseguró que actualmente se puede decir "cualquier cosa" de un hombre, incluso insultarlo, y no va a pasar nada. "Escuché la semana pasada a una señora en un programa importante calificar a los hombres abiertamente como cavernícolas descerebrados (...) vaya a decir usted descerebrado a una mascota y le quitan el trabajo, pero con los hombres no pasa nada", se quejó.

Arjona y la "dificultad" para acercarse a mujeres

"Si nos merecemos cierta cosa va siendo hora de suavizar la situación, porque lo único que tenemos hoy es una dificultad para acercarnos y eso no le conviene a nadie", reclamó el guatemalteco.

El cantante llevó la reflexión a otra área: cómo hacen los hombres para acercarse a las mujeres con intenciones íntimas si no saben serán aceptados o rechazados.

Respecto a la dificultad para seducir mujeres, Arjona apuntó que "en el universo femenino habitan dos clases de hombres: están los que les gustan y están los que no les gustan". Más adelante, lamentó que los varones no pueden saber a qué grupo pertenecen y quedan expuestos a ser rechazados.



"Usted está en un boliche sentadita, viene un tipo que tiene la inmensa suerte de ser el que a usted le gusta, se abre paso en la multitud y se acerca con una típica frase cursi masculina (...) entonces usted se mete en el chat con las amigas y les dice 'acabo de conocer a un hombre salvaje, pero tierno, las dejo y me voy con él'", relató.



Por el contrario, "si viene un hombre que es del grupo que a usted no le gusta (...) usted le dice deme un momentito y llama al 911", continuó. Enseguida cerró su monólogo y compartió una incógnita que lo inquieta: "Como hago yo para tener el valor como compositor de gritar a los cuatro vientos cosas como: 'No es ninguna aberración sexual/ Pero me gusta verte andar en cueros/ El compás de tus pechos aventureros / Víctimas de la gravedad'".

Ricardo Arjona en Argentina

Cada vez que visita Argentina, Ricardo Arjona causa furor entre sus fans. Esta oportunidad no fue la excepción y el músico comenzó el viernes 5 de agosto una serie de shows en el Movistar Arena de Buenos Aires.

En principio el cantante programó 7 fechas (5, 6, 7, 10, 18, 19 y 20 de agosto), pero como se agotaron rápidamente, los organizadores sumaron un show más para el miércoles 17 de agosto. Para esta última fecha todavía quedan algunos tickets disponibles en www.entradauno.com.