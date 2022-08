El presidente Alberto Fernández participó de la inauguración del Mercado Lomas, en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, una iniciativa para ofrecer productos a precios accesibles como forma de combatir la inflación. "Es uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina, que más preocupa -dijo el mandatario-. El presidente quiere que los salarios le ganen a la inflación y los especuladores desaparezcan de la escena". También aseguró que en el transcurso de esta semana convocará, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, a empresarios y sindicalistas para "alinear precios y salarios por los próximos 60 días para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios."

El jefe de Estado destacó que la puesta en marcha de este mercado "es algo muy importante porque va en el camino correcto de lo que queremos hacer, que es volver a poner en orden los precios y volver a adecuar los precios al ingreso de la gente".

El presidente señaló que "el mundo vive una inflación inesperada" y recordó que al momento de asumir el Gobierno había 54 puntos de inflación anual. "Nosotros tenemos que hacerle frente a ese problema", aseguró y remarcó que "no estamos queriendo que los empresarios no ganen plata, sino que ganen lo justo y dejen también ganar a los otros".

En el acto participaron también el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el secretario de Comercio, Matías Tombollini e intendentes de distintas municipalidades -entre los que estaban Marina Lesci (Lomas de Zamora; Lucas Ghi (Morón); Mayra Mendoza (Quilmes) y Mario Secco (Ensenada)-, quienes firmaron un convenio para desarrollar mercados similares.

El gran ausente fue Sergio Massa. "Sergio no está aquí porque en este momento estamos trabajando en un canje voluntario de deuda", explicó Fernández.

El mandatario expresó que quisiera extender la presencia de mercados centrales en todo el país. "Necesitamos ver cómo evitando la intermediación en la cadena de valor podemos lograr que los precios lleguen al consumidor mucho más bajos", dijo y manifestó que cuando un mismo producto tiene distintos valores en negocios cercanos "eso se llama especulación". "Hay alguien que está ganando lo que no le corresponde en desmedro de quien está necesitando ese producto", denunció.

"Los especuladores no nos hacen cambiar el rumbo"

En línea con el tono conciliador que viene desplegando en sus últimas intervenciones públicas, Fernández recordó que "el valor de la unidad no debemos perderlo nunca" porque "cuando nosotros nos dividimos aparecen los otros, que son los que tienden el puente pero se olvidan de los que van de este a oeste".

"No todo es lo mismo. No todos somos lo mismo. Hay algunos que piensan que el mercado está para resolver problemas. Los metieron en los créditos UVA y ahí están padeciendo. Hicieron 14.000 casas en 4 años, generaron problemas en los deudores de esos créditos", repasó.

Asimismo, recordó la ventaja que tiene Argentina frente a la demanda mundial de alimentos y energía. "Tenemos una oportunidad única. No podemos perderla porque unos pocos especuladores una mañana hacen subir el dólar 60 pesos y al día siguiente se dan cuenta que no logran conmovernos y lo bajan", reflexionó.



"Esos especuladores no nos pueden hacer cambiar el rumbo a nosotros. Nosotros, con Cristina, con Sergio, el deber que tenemos es pensar en cada uno de ustedes (...). Rompamos esa lógica del individualismo y pensemos cambiar individualismo por solidaridad. Somos una comunidad. Y si eso somos, nadie se va a salvar solo. Necesitamos de todos", concluyó.

Producción orgánica

En su discurso, Fernández destacó la importancia de la producción orgánica. "No tenemos que producir chatarra para que se coma, sino buenos alimentos. Por eso valoro tanto la producción orgánica que acabo de ver, donde me mostraban que no usaban ningún agroquímico, sino que evitaban las enfermedades de las plantas con productos naturales", apuntó.

"Esa Argentina existe. Y nadie está perdiendo plata ahí. También es cierto que eso es posible porque hay un esfuerzo del gobierno nacional, de la provincia y del municipio de Lomas. Eso quiere decir que cuando trabajamos juntos tenemos la posibilidad de obtener mejores resultados", remarcó.

En ese sentido, recordó el reclamo de "las y los trabajadores de la tierra, que me decían recién con justa razón: ‘producimos verdura orgánica, frutas orgánicas, cuidamos la tierra. No tenemos nuestra tierra y deberíamos tenerla. Debemos vivir en condiciones dignas, no en una casa de madera’. Y tienen razón. Claro que hay que trabajar en eso. Eso es parte del trabajo que hacen las organizaciones sociales y que yo tanto valoro", añadió.

Comercio justo

El nuevo secretario de Comercio Interior y Exterior, Matías Tombolini, destacó durante el acto que la iniciativa anunciada este martes, que “nos muestra a la nación y a la provincia trabajando juntas”, se basa en el concepto de comercio justo.

“Esto significa generar la alternativa para que los productores tengan el acceso mucho más directo a la comercialización, para que entre la producción y la venta la distancia sea mucho más corta, para que los precios que reciben los productores sean mejores y para que los precios que pagan los y las consumidores sean más justos”, explicó.

"Acá absolutamente nadie se salva solo”, exclamó el funcionario. “Lo que necesitamos es juntarnos, para verificar que los acuerdos de precio se cumplen, que no especulan con la plata de la Argentina, para verificar que los dólares de la Argentina se usan para generar buenos precios, que nadie saca ventaja”, subrayó.

Tras la intervención de Tombolini tomó la palabra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien recordó que “los eslabones más débiles son las dos puntas, el productor y el consumidor”.

Por eso, indicó el mandatario provincial, este tipo de mercados "son tan importantes", porque "juntan directamente al que produce y al que consume, eliminan eslabones, eliminan costos, eliminan especulación y eliminan precios artificiales”, permitiendo "contribuir con el bolsillo y la mesa de los bonaerenses y las bonaerenses”.

"Queremos garantizar la comida en la mesa de los argentinos"

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, contó que la idea de crear los mercados surgió cuando con Kicillof querían "empezar a trabajar en mercados que le llevan a los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires distintas alternativas en materia de precio que podamos acercar a las góndolas a los productores locales" ya que el conurbano "es el más castigado por esta inflación permanente que hay en Argentina".

"Todo el conurbano va a tener un mercado de abaratamiento para poder garantizarle la alimentación a nuestros argentinos. Como peronistas queremos garantizar la comida en al mesa de cada uno de los argentinos", aseguró y destacó que este proyecto se hace por decisión del Gobierno, pero también por "productores y empresarios no especuladores".

"Son productores que trabajan la tierra, comerciantes que están en Lomas con sus distintas cadenas. Vinieron acá a hacer lo mismo que hacemos nosotros, ser solidarios con un pueblo argentino", concluyó.