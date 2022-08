La casa estadounidense Gotta Have Rock and Roll está subastando una histórica carta que John Lennon le envió a Paul McCartney al poco tiempo de la separación de The Beatles. A poco más de 50 años de la disolución de la histórica banda de Liverpool, cientos de fanáticos pujan para llevarse un pedazo de historia a sus colecciones. Se trata de una misiva mecanografiada que Lennon, con un tono irónico y varios reproches, envió a un medio de comunicación.

Lo cierto es que la carta forma parte de un cruce de acusaciones que se produjo entre ambas figuras tras separarse el cuarteto de Liverpool, en 1970. La puja comenzó con un precio inicial de algo menos de 20 mil euros y ya alcanzó más de 32 mil euros, aunque está lejos de ser el precio final: la fecha límite es el 19 de agosto.

La carta, con anotaciones de puño y letra en los márgenes del propio Lennon y lleva su firma al final, es de apenas unos días después de que se publicase el escrito de Paul McCartney en la revista Melody Maker, el 20 de noviembre de 1971. Allí, el bajista hace un descargo sobre John y Yoko y la disolución de la sociedad comercial de los Beatles.

Sin embargo, este no fue el primer cruce que tuvieron los músicos después de la separación. En diciembre de 1970, durante una entrevista con Jann Simon Wenner, director y cofundador de la revista Rolling Stone, Lennon lanzó sobre el primer disco solista de McCartney: “Pienso que el álbum de Paul es una basura. Supongo que hará uno mejor, cuando esté asustado”.

En este caso, la carta de Lennon surge como una respuesta. Parte del enojo que le generaron estas declaraciones de McCartney. Por eso envió la carta, no directamente a su excompañero de banda, sino a la misma editorial. De hecho, en la parte superior de la carta puede leerse: “¡Editor de M.M. Richard Williams (por favor publíquelo en el mismo tiempo)!”.

La carta, llena de ironía y acusaciones, se dirige a los “queridos Paul, Linda y los pequeños McCartney”. Al principio Lennon agradece la primera carta de su colega, y luego entra de lleno en los detalles y cada una de las declaraciones del exBeatle.

Así, después de contestar las acusaciones comerciales de la separación de la banda, Lennon hizo referencias musicales y en su escrito defiende Imagine, su himno de paz más conocido. Allí escribió: “¿Entonces crees que Imagine no es político? ¡Es Working class hero con azúcar para conservadores como tú! Obviamente, no entendiste las palabras. ¡Imaginar! Te tomaste How Do You Sleep tan literalmente. Tu política es muy similar a la de Mary Whitehouse: ‘No decir nada es tan fuerte como decir algo’”.

Pese a las duras acusaciones, Lennon termina asegurando que no tiene rencor y que está dispuesto a reunirse para arreglar las cosas con The Beatles. Y en una posdata agrega sentirse “desconcertado” por el hecho de que McCartney sugiriera dejar fuera de su disputa a sus esposas, Linda y Yoko: “Pensé que ya habrías entendido a estas alturas que soy JOHNANDYOKO”.

Sin embargo, la historia entre ambos referentes de la una de las bandas más importantes de la historia tuvo un final feliz. Según explicó McCartney en varias entrevistas, cuando él y Yoko Ono consiguieron hacer las paces tras el nacimiento del hijo, Sean, en 1975, “tuvieron aún más en común”. “Si estaba en Nueva York, llamaba y le decía: ‘¿Te apetece una taza de té?”, confesó Paul.