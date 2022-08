La exministra de Economía Felisa Miceli destacó este miércoles el exitoso canje de deuda en pesos impulsado por el nuevo ministro Sergio Massa y aseguró que Martín Guzmán "dejó un gran desorden en materia de endeudamiento". “Es un paso para poder estar más tranquilos y mirar con perspectiva estos próximos meses”, dijo después de que desde el Palacio de Hacienda se lograra extender hasta 2023 vencimientos por dos billones de pesos.

En total había vencimientos de títulos de deuda correspondientes a agosto, septiembre y octubre. De esta manera, quedó apenas un saldo de 115 mil millones para este mes, 209 mil millones para septiembre y 155 mil para octubre. Al respecto, la exministra de Néstor Kirchner aseguró que “da un aire para analizar mejor las cuentas públicas”.

Para explicar la importancia de este movimiento, Miceli retrocedió unos meses en la historia: “Martín Guzmán dejó un gran desorden en materia de endeudamiento. La anterior gestión para financiar al Tesoro había adoptado el mecanismo de la colocación entre bancos, inversores institucionales como el Fondo de Garantías de la Anses, de bonos en pesos ajustables con distintos mecanismos de actualización”.

Sin embargo, señaló que “había puesto una cantidad de vencimientos mensuales imposibles de resolver”. “No lo hizo con un criterio de tomar fondos con plazos de vencimiento más largos. Estaba actuando prácticamente como con las Leliq. Además, estaban las cantidades. Eran números sumamente imposibles de mantener”.

Miceli además dijo que es en este contexto en el que se enmarca la decisión que tomó Massa de reestructurar los vencimientos de agosto, septiembre y octubre, “que eran muy altos”. En total se refinanciaron 2 billones y medio de pesos para el año próximo. Esto da un aire para analizar mejor las cuentas públicas”, celebró.

Y finalizó: “Hace que no estemos todos los días pendientes de si vamos a tener fondos o no. Y despeja la incertidumbre que ya hubo durante la gestión de Guzmán. No es la solución de los problemas, pero es un factor de tranquilidad. Es una condición necesaria, nunca suficiente. Pero sí es un paso para poder estar más tranquilos y mirar con perspectiva estos próximos meses”.