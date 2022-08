El ex director técnico de Boca, Sebastián Battaglia, aseguró que no pensó en que le iba a costar el cargo el pedido público de refuerzos que hizo en la conferencia de prensa posterior a la eliminación con Corinthians de Brasil, en la Copa Libertadores. "En ningún momento quise decir que Boca necesitaba muchos refuerzos. Sí que lo habíamos hablado. Nunca lo había dicho públicamente, pero sí puertas adentro. Todos los técnicos dicen que necesitan refuerzos. El momento puede que no haya sido el correcto, pero respondí una pregunta que me hicieron. No pensé que me iba a costar el cargo" señaló el ex entrenador xeneize en declaraciones a TyC Sports.

La Copa Libertadores se transformó en una obsesión en el club y no hace para nada bien. Esto hace que justamente no se respeten los procesos porque quedás afuera y parece que nada de lo que hiciste sirve" se lamentó Battaglia quien además señaló que no se arrepiente de ninguna de las decisiones que tomó. "Siempre las cosas las hago convencido y eso no lo voy a cambiar. Lo que pienso que es mejor, lo llevo adelante" indicó el exentrenador boquense.



A su vez, Battaglia comentó que desde que dejó la dirección técnica no habló nunca más con Juan Román Riquelme, quien ocupa el cargo de vicepresidente. Sin embargo, lo apoyó en relación a su rol directivo porque "todos deben aprender en sus nuevos roles". "Está todo bien con Román, es una persona que le dio muchas alegrías al club" indicó Battaglia quien dirigió 57 partidos como técnico con 29 victorias, 17 empates y 11 derrotas y un 61 por ciento de efectividad. Además se llevó el título de la Copa Argentina 2021 y la Copa de la LPF 2022.

"No pedí explicaciones en la salida de mi cargo, para eso están los directivos y los integrantes del Consejo. Lo acepté. La forma y el lugar donde se dio la reunión (NdeR: la hicieron en una estación de servicio del complejo Nordelta) no es mi tema. Luego al escuchar sus declaraciones, ya me quedó claro que fue por mi respuesta sobre los refuerzos", detalló Battaglia quien también admitió que tuvo diferencias futbolísticas con el Consejo de Fútbol respecto de la manera en la que hizo jugar al equipo.

En otro tramo de la extensa entrevista televisiva, Battaglia dijo: "Me siento bien, ya hace un mes de lo que fue mi salida de Boca. Estoy ocupando la cabeza, haciendo el balance de mi gestión pero lo principal es que me siento tranquilo. Agarramos en un momento difícil del club, clasificamos a la Libertadores, ganamos la Copa Argentina y la Liga local, y después entiendo que tuvimos buenos momentos y otros irregulares" repasó y luego agregó: "Competimos bien, no creo que haya afectado el tema de los premios. Igualmente eso tenía que estar solucionado desde el inicio de la temporada y no la noche anterior. Me sorprendió también la salida de Carlos Izquierdoz aunque ya no estaba", apuntó Battaglia.



"La determinación con Agustín Almendra no tenía marcha atrás. Se dio de una manera difícil para todos. Me puso triste, pero esa era la decisión a tomar", señaló el técnico saliente tras lo cual agregó: "Le diría que piense en los errores y que haga lo que más le gusta pero tiene que respetar algunas cosas. Tiene un potencial y un enorme futuro. No hace falta que lo diga yo" opinó el ex entrenador boquense.



Por otro lado, Battaglia opinó que la llegada de Darío Benedetto tenía que potenciar a Luis Vázquez, uno de sus promovidos en el ciclo, y adelantó que será un delantero de "nivel internacional". Finalmente, el exentrenador se enojó cuando le consultaron por la negativa de contratar a Rodrigo Aliendro, ahora en River y dijo: "No sé de dónde salen esas cosas, hay que preguntarle a él por qué eligió irse a donde fue. Sí pedí a Martín Payero, que llegó ahora, al que conocía de mi paso como ayudante de Falcioni en Banfield. Sigo siendo hincha de Boca y quiero que le vaya bien. Me queda el cariño del hincha" dijo Battaglia en el cierre del reportaje.