El fiscal Diego Luciani rechazó apartarse del juicio por las obras pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Reclamó que se rechacen todas las recusaciones en su contra planteadas luego de que Página/12 difundiera las fotos que muestran que compartía equipo de fútbol con el juez del TOF2 Rodrigo Giménez Uriburu y que ambos jugaban torneos en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri.



La recusación de Beraldi

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo esta mañana que la credibilidad del juicio quedó "herida de muerte" tras la denuncia de vínculos de amistad entre el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu. A eso se le sumó la existencia de reuniones con funcionarios del gobierno de Macri.



"Todo esto ha herido de muerte la credibilidad de este juicio", concluyó Beraldi al pedir la palabra a media mañana, para cerrar una ronda de exposiciones de abogados defensores que ampliaron sus planteos para apartar del juicio a Luciani, a su colega Sergio Mola, a Giménez Uriburu en tanto que la defensa de la Vicepresidenta sumó al juez Gorini.



Beraldi anticipó que, en caso de rechazo de las recusaciones, recurrirá a Tribunales superiores nacionales "que tanto compromiso con este sistema deterioriado" mostraron y además a "instancias internacionales".



"Espero que se recapacite y en definitiva los argentinos puedan vivir en paz con una Justicia independiente como la que soñamos cuando se recuperó la democracia en 1983", indicó.



Beraldi pidió hacer uso de la palabra al inicio de una nueva audiencia del juicio oral en la llamada causa Vialidad, pasadas las 8.30 de hoy y aseguró que, con los pedidos de apartamiento del fiscal Diego Luciani, del juez Rodrigo Giménez Uriburu y ahora de Gorini, busca "garantizar que el juicio se desarrolle conforme a las reglas del debido proceso legal" y aseguró: "No hay otro propósito".





Luciani rechazó las recusaciones

A su turno.

Luciani pidió el rechazo "in limine" de todos los planteos porque no se "dan los supuestos contemplados en la ley" para apartar al representante del Ministerio Público Fiscal. "Se han realizado elucubraciones mal intencionadas para poner en duda mi objetividad", agregó, al repasar su carrera judicial.



Con el juez Giménez Uriburu "aclaro que no me une ninguna relación de amistad íntima, sino de aprecio y respeto, que nunca ha incidido ni va a incidir en la objetividad en el caso", dijo, y agregó que coincidir en una actividad deportiva o científica "no es causal de recusación"



"Todos los años se organizan actividades deportivas en las Asociaciones y Colegios y a nadie se le ocurre recusar a un magistrado por una actividad deportiva compartida" como torneos de fútbol, rugby o "ir a la cancha de Boca", según afirmó.



"Es tan ilógico el motivo de recusación que realmente me cuesta contestarlo", agregó al remarcar que con ese criterio "no podrían compartir una cátedra, un coro, un curso, una conferencia, una ceremonia religiosa".

La recusación a Giménez Uriburu

A la audiencia no asistía el juez Giménez Uriburu, ya que al estar recusado no puede participar de una futura decisión sobre el apartamiento de los fiscales.El juez Giménez Uriburu responderá por escrito a los planteos de supuesta pérdida de "imparcialidad" en base a sus vínculos con el fiscal y por el nuevo motivo planteado por Beraldi, sus visitas al Ministerio de Seguridad en la gestión de Bullrich.Tras los descargos, los pedidos de apartamiento serán resueltos por los otros dos jueces del TOF2, Jorge Gorini y Andrés Basso y su decisión será apelable ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación.