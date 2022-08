Paulo Londra y Ed Sheeran lanzaron Noche de Novela este jueves y está disponible en todas las plataformas digitales. La canción, que ya tiene más de 2 millones de reproducciones en YouTube, fue producida por el Federico Vindver, quien también produjo el video.

Es el segundo sencillo que estrena el cordobés este mes y el tercero en las últimas tres semanas. Desde que resolvió su situación legal con quien fuera su exproductor Ovy On The Drums y la disquera Big Ligas, el joven de 24 años no para de sacar nueva música.

Luego del lanzamiento de "Noche de Novela", los artistas cruzaron elogios en redes. "Qué decir, volver a grabar con Ed es un privilegio. ¡Yo lo admiro un montón! Durante toda la grabación estuve muy emocionado y agradecido y siempre que puedo trato de decirle lo mucho que lo admiro. Siento que Dios me puso a Ed en el camino para aprender mucho de él. Siempre me gustaron sus melodías, sus palabras y sus frases, es muy fino, es un ejemplo a seguir para mí", contó Londra.

Por su parte, el británico le devolvió el saludo en Instagram. "Estoy muy contento de colaborar con Paulo y su proyecto, nos mantuvimos en contacto durante todo el tiempo que no podía lanzar música y de lo frustrante que era, así que estoy feliz de estar en una canción con él ahora que puede. Es una persona muy dulce".

"Noche de Novela" es una de las facetas más pop del músico córdobes que últimamente explora varios géneros. Su canción anterior, "Julieta", fue un reggeaton, y en julio lanzó junto a Joaqo "Cansado", una nota más urbana del artista.

Esta no es la primera vez que Londra y Ed Sheeran juntan fuerzas. En 2019 los artistas lanzaron "Nothing On You", junto al músico Dave. La canción cosecha 58 millones de reproducciones en YouTube.