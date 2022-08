El gobernador Omar Perotti encabezó ayer en Rosario una nueva reunión de trabajo con eje en seguridad de la que participaron el intendente Pablo Javkin, el flamante ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, sus pares de Gobierno, Celia Arena, de Gestión Pública, Marcos Corach, y de Desarrollo Social, Danilo Capitani. También estuvieron el secretario de Seguridad Pública, Claudio Brilloni, y el recientemente designado jefe de la Policía de Santa Fe, Miguel Ángel Oliva. "Se trató de una reunión operativa donde, además de presentarse las flamantes autoridades, se ajustaron estrategias de intervención de corto y mediano plazo para Rosario”, aseguró Corach, la única y breve palabra oficial difundida al finalizar el encuentro. En la previa, Javkin había reiterado su pedido de mayor presencia policial en las calles. "La ciudad no puede tener menos de 140 patrulleros por turno", consideró el intendente, tomando como referencia las primeras declaraciones públicas de Oliva, describiendo que Rosario cuenta con 32 móviles en la ciudad y otros 40 designados a las custodias.

Javkin realizó declaraciones tras anunciar que el municipio renovará el parque lumínico de la ciudad con la colocación de 41 mil luminarias led con sistema de telegestión en avenidas y barrios de toda la ciudad, de las cuales 35 mil se colocarán en los próximos meses. El plan, detalló, comenzará entre agosto y septiembre de este año, con la instalación de 5 mil luminarias led (2 mil en avenidas y 3 mil en calles) y una inversión inicial por parte del Ejecutivo local de 240 millones de pesos. Los barrios a priorizar en esta etapa son Agote, Echesortu, Abasto, Lourdes, Pichincha y República de la Sexta.

En paralelo, se encuentra en proceso el llamado a licitación para adquirir 15.930 luminarias led por un monto total de 740 millones, la cual estipula que los artefactos comenzarán a colocarse en noviembre. Una vez concluida, se avanzará con una tercera licitación por un monto total de 710 millones de pesos.

"Para nosotros lo más importante desde el municipio es qué podemos hacer para cuidar mejor a nuestra gente”, dijo Javkin, para luego agregar: "Una de las cosas que claramente podemos hacer es iluminar mejor, la iluminación es un factor que permite un montón de cosas, que le da tranquilidad al vecino para ocupar el espacio público, cambia la fisonomía de la ciudad y mejora el uso del espacio público en general".

Al ser consultado por las declaraciones del flamante jefe de la Policía de Santa Fe, Javkin respondió: "El dijo que tuvimos un día de 32 patrulleros en la ciudad, son dimensiones de ciudades diez veces más chicas que Rosario. Seamos claros, esta es una ciudad que no puede tener, de mínima, menos de 120, 140 patrulleros por turno, son números estandarizados, internacionales. No puede ser que no los tengamos, y será el objetivo de la reunión".

Además, Javkin se refirió al impacto que la cárcel tiene en la calle al señalar que "está probado y lo vemos en los juicios, 90% de los hechos que sufrimos en la ciudad vienen de hechos organizados por personas que están cumpliendo condena o que están detenidas. El resto de los hechos, el robo en una parada de colectivos, el robo de un teléfono, se resuelve con prevención; e insisto, no estamos hablando de militarizar, estamos hablando de tener un estándar mínimo de lo que una ciudad del tamaño de Rosario requiere. La ciudad no debe tener menos de 5 mil agentes, un parque no menor a 500 coches, y en los últimos tres meses se han incorporado vehículos".

El intendente también destacó como un avance la media sanción de una ley aprobada el pasado jueves en la Cámara de Diputados provincial para otorgarle mayor participación a los gobiernos locales en materia de seguridad, planteando una mesa de seguridad semanal. "Quiero tener todas las semanas un ámbito donde el jefe de Policía esté sentado conmigo, y donde yo le pueda marcar lugar por lugar porque los hechos no son casuales, se repiten, se predicen, déjennos estar", aseguró.

"Sabemos cuáles son las esquinas, en muchos casos sabemos dónde se va a producir el próximo. Esa mesa será obligatoria, puede haber jueces y fiscales federales, puede haber fiscales provinciales, y lo importante es que esté la ciudad. Esa mesa podrá evaluar desempeños, no avanzamos en la posibilidad de designar, aunque sí podríamos sugerir", agregó Javkin sobre el avance de la ley en la Cámara Baja provincial.

Por otra parte, el intendente señaló: "Ayer (por el jueves) tuvimos un nuevo hecho en un barrio donde venimos planteando la repetición cotidiana de hechos en los mismos lugares con los mismos involucrados y con las mismas familias, eso no nos puede pasar. Si miran ese mapa, ahí en teoría tenemos presencia de Gendarmería, claramente no está siendo eficiente a la hora de esa intervención en ese barrio, tienen tres franjas de trabajo en ese barrio".

En ese sentido, Javkin adelantó que la semana próxima presentará, junto con el Programa Incluir de la provincia, "la intervención específica en obras sobre Ludueña, por supuesto está incorporada el cambio de iluminación tanto en Ludueña como en Empalme, pero tiene que haber presencia en cuidado de los vecinos".