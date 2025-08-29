El 7 de noviembre de 1976, la vida de Graciela Palacio de Lois cambió para siempre. Ese día, un grupo de tareas de la dictadura secuestró a su marido, Ricardo Lois, y lo llevó al campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). A pesar de lo mucho que buscó, no tuvo más noticias de su compañero. A las semanas, Graciela se sumó a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el primer organismo de derechos humanos que se formó después del golpe. Tras casi 49 años de militancia en el movimiento de derechos humanos, sus compañeros y compañeras decidieron que ella lo presidiera. Será la primera vez que alguien que pertenece a la generación de los detenidos-desaparecidos ejerza como titular de Familiares.

La presidencia de Familiares estaba vacante desde la muerte de Ángela "Lita" Paolín de Boitano, una militante entrañable que era madre de dos detenidos-desaparecidos. En la semana en la que se conmemora el día del detenido-desaparecido, Familiares renovó sus autoridades. Cristina Muro, esposa también de un desaparecido, será la secretaria mientras que Ernesto Lejderman --cuyos padres fueron asesinados por la dictadura chilena-- ejercerá como tesorero.

–¿Qué significa para usted haber sido elegida presidenta de Familiares? --le preguntó Página/12 a Graciela Lois.

–Es más una formalidad que otra cosa. Desde el inicio, en 1976, nunca funcionamos de manera vertical. Lo que llamamos “secretariado” era el espacio donde discutíamos qué hacer, evaluábamos lo realizado y definíamos políticas. Con el tiempo, y sobre todo desde los ‘90, tuvimos que inscribirnos como asociación y cumplir con formalidades: designar presidenta, secretarios, etcétera. Pero el cargo es representativo, no personal. Yo no hablo en nombre propio, siempre lo hago con la consulta y aprobación de la comisión directiva.

–¿Cómo es su incorporación a Familiares?

–Me sumé en diciembre del ‘76, un mes después del secuestro de Ricardo. Yo ya conocía a la Liga, porque alguna vez con él habíamos ido a denunciar detenciones, pero después me enteré de que había reuniones de familiares y fui, con miedo, porque era una época muy difícil. Me recibieron dos compañeras y enseguida me propusieron que me quedara a ayudar.

Venía de la militancia universitaria, así que me puse a tomar denuncias, a organizar cosas. Empecé a ir todos los días, a pesar de que vivía en La Matanza. Conseguí un trabajo cerca, en un estudio jurídico de un hermano de un desaparecido, y después me pasaba por Familiares. Desde entonces, Familiares fue mi vida. Cuando secuestraron a Ricardo, yo dije que era un momento difícil para seguir militando políticamente; por eso, me volqué definitivamente a Familiares, a la búsqueda de los desaparecidos y a la atención del tema de los presos políticos.

–¿Familiares era un ámbito de militancia, un espacio de contención?

–Fueron las dos cosas. Fue militancia, pero sobre todo contención. Fue el lenguaje común. Organizábamos cumpleaños colectivos cada mes, porque había compañeras como Lita Boitano, con dos hijos desaparecidos, a quienes nadie les iba a festejar. Para mí Familiares fue eso: una familia. Tanto que, después de muchos años, cuando formé otra pareja y tuve a mi hijo, los padrinos fueron compañeros del organismo. Las reuniones, los cumpleaños, todo lo compartimos entre nosotros, porque nos entendíamos y nos cuidábamos. Además, nuestras propias familias a veces no entendían o nosotros no queríamos comprometerlas.

– ¿Qué rol cumple hoy Familiares, a casi 50 años del golpe?

–Desde el comienzo nos organizamos en comisiones: estudiantes, profesionales, artistas, obreros. Era una manera de multiplicar la acción y llegar a sindicatos, universidades, asociaciones. Nunca hicimos política partidaria, pero sí política en el sentido de denunciar las causas por las que nuestros familiares fueron perseguidos. Todos los que integraban la comisión directiva tenían alguna experiencia política. Y, en ese momento, decían que Familiares era el organismo más politizado. Hoy, nuestra presencia es más acotada, porque no hay ya padres ni madres en el organismo. Quedamos esposas, hermanos, algunos hijos. Y también tenemos dificultades materiales: sostener la sede, los gastos. Queremos que Familiares siga existiendo, porque tiene historia, pero nos cuesta mucho.

– ¿Cómo impactó la muerte de Lita Boitano en el organismo?

–Muchísimo. A mí en lo personal, porque su hijo había sido compañero mío en la facultad. Y porque Lita era distinta: alegre, cercana a los jóvenes, muy comprometida. Tenía un lugar indiscutido. Su muerte nos golpeó fuerte y nos costó mucho volver a organizarnos.

–¿Cómo discuten hoy la estrategia para hacerle frente al gobierno de Milei y Villarruel?

–Es un debate que tenemos que dar junto con el resto de los organismos. Nuestra llegada a los medios siempre fue más limitada. A la sociedad en general le cuesta identificar a Familiares: reconocen a Madres, Abuelas, HIJOS, pero a nosotros menos. Sabemos que nos cuesta el doble instalar la voz.

–¿Y cómo viven el avance del negacionismo, que desde el Gobierno se diga que fue una guerra y que, en todo caso, se cometieron excesos?

–Más que negacionismo, es reivindicación de la dictadura. Ellos mismos lo confirman todos los días. Por eso necesitamos unir fuerzas con los demás organismos, porque solos tenemos poca llegada. Nos estigmatizan con frases como “el curro de los derechos humanos”, cuando nadie acá recibe nada a cambio. Lo único que hacemos es trabajar para que se sepa la verdad de lo que pasó. Además, esta estrategia viene de lejos: la desaparición forzada se probó primero en Chile, después en Argentina, luego en otros países del Cono Sur. Era un experimento de control social. Acá dejaron sobrevivientes, y gracias a esos testimonios de estos compañeros pudimos saber qué había pasado y se pudieron hacer juicios. Nadie nos dijo qué teníamos que hacer. Fuimos aprendiendo sobre la marcha. Nos fuimos reuniendo con familiares de otros países e intercambiando la experiencia y compartiendo los dolores. A pesar de los intentos de silenciar, seguimos de pie después de 50 años.

–¿Qué significa en el día a día ser familiar de un detenido-desaparecido?

–Es un cambio en la vida absoluto y total. Todo lo que yo tenía como objetivo se trastocó. Teníamos un proyecto de vida con Ricardo, una hija recién nacida, estudios en la universidad, todo se truncó. Al principio fue dolor puro, pero había que seguir: tenía que criar a mi hija y sobrevivir. La desaparición forzada te cambia la mirada de todo. Yo ya tengo nietos y ellos, por supuesto, quieren saber qué pasó con su abuelo. Ellos, desde siempre, participan de la marcha de los 24 de marzo, y están muy orgullosos de hacerlo.

El duelo nunca se hace. Sin un cuerpo, sin restos, es imposible cerrar. Vivís con la espera, con la angustia, aunque sepas que no van a volver. Ese dolor lo llevás siempre. Pero también construís otra vida: vas al cine, vas de vacaciones, criás a tus hijos… pero todo con otra conciencia. La verdad es que no somos diferentes; la vida nos puso en un lugar diferente, en un lugar que no se conocía. Pasaban los años. Yo llegué a tener la fantasía de que podría haber perdido la memoria. Con el tiempo, con esos argumentos, ya no me podía ni engañar a mí misma. Entonces, de a poco, vas asumiendo que no va a volver.Digo esto, pero nosotros seguimos teniendo la esperanza de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pueda encontrar los restos. Ahí sí podés hacer el duelo, sino es un duelo que te sigue hasta el último día de tu vida.