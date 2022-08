La oportunidad de abrir una puerta al Pacífico a través del Corredor Bioceánico Ferroviario que promueve Catamarca, cobra cada vez mayor fuerza con la discusión expuesta en distintas mesas empresariales y parlamentarias de todo el país.

Durante el primer Plenario del Parlamento del Norte Grande, llevado a cabo recientemente en Jujuy con la participación del vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Juan Manzur, instó a poner el foco en proyectos como el Corredor Bioceánico Ferroviario y la generación de energías renovables como la geotérmica.



Manzur fortaleció la legitimidad del cuerpo: "Que los vicegobernadores de las provincias estén reunidos para trabajar de manera conjunta en apoyo a sus gobernadores, habla a las claras de la decisión política de ir en un solo sentido hacia la Argentina que queremos. Este parlamento es el que otorgará sustentabilidad de las acciones y las iniciativas que vienen adelante".

El jefe de Ministros llamó especialmente a centrar la mirada en la realización de proyectos como el Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco: "Tenemos que hablar de lo que habla Rubén (Dusso), de los corredores bioceanicos, esto es central, el mundo está empezando a mirar al Pacífico y nosotros también tenemos que mirar hacia la via navegable del futuro", expresó el jefe de Gabinete, conectando dicho concepto al de la energía. "No hay producción, ni desarrollo ni trabajo si no hay energía, en el mundo pasa esto, Europa por ejemplo está viendo de reducir su producción porque no tienen energía y nosotros la tenemos; tenemos la energía eólica, la energía solar, la bio masa, y Rubén me agregaba además la energía geotérmica. Hay que generar las condiciones y la viabilidad política para desarrollar todo esto, hay que generar las condiciones para el desarrollo y eso se logra con lo que pasa hoy acá en este plenario: con consenso", indicó.

Dusso hizo un repaso por los recursos estratégicos con los que cuenta Catamarca y la región del NOA, mencionando la transformación del litio como "un recurso estratégico de creciente producción y de vital importancia en el desarrollo de la electromovilidad junto al cobre". Habló además sobre el desarrollo de energías renovables como la geotérmica: "Representa una energía de base que puede permitir un desarrollo productivo a partir de una fuente limpia y sustentable para a ser posible el desarrollo de las otras industrias. Tenemos las energías, tenemos los minerales, tenemos todo lo que tenemos que tener, y cada una y cada uno de los que estamos aquí debemos militar. Estamos en un país con mucha esperanza, con mucha expectativa y con mucha fortaleza, junto a este norte grande que, como alguna vez ayudó a construir la nación, hoy está dispuesto a hacerlo nuevamente", aseguró.



Corredor al Asia

Fiambalá, el municipio colindante con Chile, en la precordillera catamarqueña, es hoy el lugar clave al que el Gobierno apuesta para promover el federalismo y descentralizar los mercados que históricamente hicieron del puerto argentino el único nodo de distribución de la producción y la industria nacional al exterior.

Catamarca está concentrada en fortalecer los enlaces con los mercados asiáticos. En la última visita del presidente Alberto Fernández a Catamarca, en la que solo visitó Fiambalá, el gobernador Raúl Jalil procuró una reunión en el exclusivo y recientemente inaugurado Hotel Abaucán de Fiambalá entre el mandatario y un grupo reducido de CEOS de la minera Liex Zijin, que prevé iniciar su producción en 2024 en la zona con el proyecto Tres Quebradas, y realiza inversiones de responsabilidad empresarial como una planta de tratamiento y un parque industrial. De la reunión, que tuvo lugar luego de que la comisión que acompañó al presidente recorriera la planta de tratamientos en el barrio Pampa Blanca de Fiambalá, participaron solo doce personas entre funcionarios nacionales y empresarios chinos, además de Jalil.

Al cabo del cónclave en el Abaucán, el Gobierno dio a conocer que Catamarca exportaría 10 mil millones de dólares con la actividad minera de cobre y litio con una proyección hecha a ocho años. Para Jalil "son proyeccciones optimistas", que esperan cumplir hasta 2030.

En este marco, la posibilidad de abrir un nuevo corredor para las exportaciones con Asia continua siendo una de las mayores apuestas de la provincia, que va logando adhesiones también de las provincias del Norte Grande y centro del país.