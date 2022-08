Ya son tres las provincias que confirmaron que desdoblarán sus elecciones de las nacionales, previstas para octubre de 2023. La última en sumarse a la lista fue Salta: su ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anunció que los comicios para elegir autoridades locales se realizarán el 16 de abril y que la concreción de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aún está sujeta al debate legislativo. De esta forma, Salta se añadió a los casos de Tucumán, que anunció el inicio de su cronograma electoral para junio de 2023, y de Río Negro, cuya gobernadora Arabela Carreras confirmó el desdoblamiento “para no quedar mezclados en una grieta que no nos representa”, aunque no precisó la fecha.

En línea con el gobernador Gustavo Sáenz, quien días atrás anticipó el adelantamiento de los comicios provinciales, su ministro Villada confirmó que serán el próximo 16 de abril. El funcionario indicó que al tratarse de elecciones para definir autoridades del Poder Ejecutivo provincial, intendentes, legisladores y concejales, y tras la última reforma de la Constitución de Salta el año pasado, “es necesario establecer ciertos criterios para la renovación de los concejales por ejemplo”. Precisó que también se trabaja en la posibilidad de convocar a elecciones para convencionales municipales “para que puedan elaborar o reformar sus cartas orgánicas”.

Los salteños votarán con el nuevo sistema de topes fijados en la reforma de la Constitución, que establece que gobernador y vicegobernador serán elegidos por cuatro años, podrán ser reelectos por un solo período consecutivo y una vez finalizado el segundo mandato deberán esperar el intervalo de un período para volver a postularse a esos cargos. El nuevo sistema también alcanza al cargo de intendente, diputados y senadores.

Consultado sobre la realización de las PASO, que fueron eliminadas en dos provincias (San Juan y Catamarca), Villada comentó que es un tema que está supeditado al debate legislativo. “Como Ministerio de Gobierno hemos escuchado la voz de la totalidad de las fuerzas políticas, independientemente de si tienen o no representación legislativa”, dijo. “Nos han hecho conocer su opinión y esta información fue en primer lugar recopilada y luego remitida al gobernador y a las cámaras legislativas, por lo tanto creemos que hemos dado un paso trascendente para que finalmente la decisión legislativa llegue de la mejor manera”, sostuvo.

Hasta el momento “nuestra legislación establece elecciones primarias y voto electrónico”, recordó, y comentó que “prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas coinciden en que el voto electrónico ha sido adoptado por el salteño como una práctica que se entiende rápidamente, eficaz e incorporada a nuestro ejercicio de votar periódicamente”. Por esa razón dijo no creer que haya “modificaciones en este sentido, porque no hay fuerzas políticas que hayan planteado un cambio”.

Tucumán fue la primera provincia en confirmar que tendrá elecciones en junio próximo, cuatro meses antes de las nacionales. Osvaldo Jaldo, vicegobernador a cargo de la gobernación por el pase de Juan Manzur al gobierno nacional, explicó a fines de abril que “ni nos pegamos ni nos despegamos del cronograma nacional: Tucumán nunca coincidió con el cronograma electoral nacional”. “Nosotros terminamos nuestros mandatos en octubre y tienen que asumir los elegidos. En cambio, en Nación terminan los mandatos en diciembre. Es decir que nosotros asumimos 60 días antes que en Nación, por lo tanto nuestro cronograma tiene que ser anticipado a las elecciones nacionales”, detalló. “No quiero que esto se politice malintencionadamente. Tucumán está eligiendo como elige siempre: antes que en Nación, antes que la PASO nacional”, agregó, e insistió en que “para nada nos estamos alejando del gobierno nacional, al contrario”. Por su parte, Manzur dijo que la fecha implica “cumplir con la Constitución y hacer el llamado a elecciones tal cual está previsto”. El gobernador en uso de licencia recordó que en las anteriores elecciones se votó previamente a Nación.

En el caso de Río Negro, la gobernadora Carreras confirmó el mes pasado que los comicios serán desdoblados, aunque no dio a conocer la fecha. La decisión es producto de que el oficialismo de Juntos Somos Río Negro es un partido provincial, que más allá de posibles alianzas no contará con candidatos a presidente como sus rivales. “La fecha de elecciones la iremos buscando dentro de nuestro espacio. Sí iremos separados de las elecciones nacionales, para no quedar mezclados en una grieta que no nos representa”, indicó la gobernadora en diálogo con RN Radio. La fecha en cuestión se definirá “hacia fin de año o principios del año próximo”, dijo. “Adelantar esa discusión en un contexto tan desafiante para las familias rionegrinas es negativo, no nos parece constructivo”, agregó. La misma estrategia de desdoblar los comicios locales de los nacionales es evaluada por otros oficialismos provinciales, como el Frente Renovador de la Concordia, en Misiones, o el Movimiento Popular Neuquino.