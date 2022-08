El principal diario ultraconservador de Irán, Kayhan, celebró este sábado el ataque a Rushdie y felicitó al hombre que apuñaló en Estados Unidos al novelista, a quien el ayatolá Komeini condenó a muerte en febrero de 1989 por considerar "blasfema" la novela Los versos satánicos.



"Felicitaciones a este hombre valiente y consciente del deber que atacó al apóstata y depravado Salman Rushdie en Nueva York", dice el periódico, cuyo jefe es designado por el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. "Besemos las manos del que desgarró el cuello del enemigo de Dios con un cuchillo", agrega el artículo.



Por el momento, el gobierno iraní no emitió ninguna reacción oficial sobre el intento de asesinato de Rushdie.



El conjunto de los medios de comunicación de Irán, salvo el diario reformista Etemad, dieron cuenta de la noticia calificando, según la línea oficial, a Rushdie de "apóstata".



El diario estatal de Irán publicó hoy que "el cuello del diablo" fue "golpeado por una navaja".



"No derramaré ninguna lágrima por un escritor que denuncia a los musulmanes y al Islam con infinito odio y desprecio", escribió en un tuit Mohammad Marandi, asesor del equipo negociador nuclear, y analista político y profesor de la Universidad de Teherán. "Rushdie es un peón del imperio que se hace pasar por un novelista poscolonial", agregó.



Salman Rushdie se ganó el repudio de una gran parte del mundo musulmán con la publicación en septiembre de 1988 de Los versos satánicos, lo que llevó al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Komeini, a emitir una fatwa en 1989 pidiendo su muerte.



A fines de los '90, luego de que en 1998 Irán declarara que no apoyaría su asesinato, Rushdie dejó de esconderse aunque continuó su vida bajo fuertes medidas de seguridad, dado que un grupo radical ofreció una recompensa de tres millones de dólares por su cabeza, amenaza que él mismo minimizó.