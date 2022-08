Con la idea de dar un abordaje integral y promover infancias y juventudes más libres e igualitarias, Rosario tuvo su primera jornada de promoción de los derechos de niñeces y adolescencias trans. Representantes de los ámbitos de la salud, la educación, la Justicia, junto a organizaciones, familias y personas que acompañan en la temática, intercambiaron experiencias y pusieron de manifiesto la importancia de visibilizar experiencias de vida. El encuentro tuvo lugar en el Concejo Municipal por iniciativa de la edila Susana Rueda, de Rosario Progresista, y Varones Trans de Santa Fe, que hace cinco años trabaja con niñeces, adolescencias y sus familias. Desde allí también trabajan por la aprobación para la creación del Día de la promoción de derechos de niñeces y adolescencias trans, el 28 de abril.

Con niñeces y adolescencias como protagonistas que llevaron sus experiencias hasta las bancas del Concejo, este primer encuentro reunió a representantes de las diferentes áreas por las que una persona transita desde los primeros años, para debatir en relación a la importancia de políticas para ese colectivo. "Es muy emotivo ver este recinto colmado de tantas juventudes y niñeces. Las niñeces trans existen y creemos fundamental acompañarlas y visibilizarlas con todas las herramientas que desde el Estado podamos facilitar. El abordaje integral ayuda a infancias más libres y eso es fundamental para construir sociedades más igualitarias”, señaló Rueda al inicio del encuentro.

Santiago Quizamás, presidente de la organización Varones Trans, manifestó la importancia de "poder habitar la escuela, los clubes con su identidad. Verles a ustedes nombrarse reparó toda mi adolescencia", aseguró en el recinto.

La organización acompaña actualmente a un centenar de familias, tanto en Rosario como en Santa Fe. "Se habla de la autonomía de las niñeces en las leyes, pero no en las prácticas, y las tutelas están constantemente. Es importante que el Estado acompañe este tema. Lo de la justicia es algo importantísimo, y también que se escuchen las necesidades. Hablamos todo el tiempo de la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) que rompa el binarismo y que permita la construcción no solo de otras identidades sino también de otras corporalidades", planteó Santiago, en diálogo con este diario.

En el encuentro se dieron testimonios en primera persona que apuntaron a la importancia del acompañamiento desde el aula, los clubes, con sus pares, y de la necesidad de la organización y el tejido de redes. "Cuando una niñez o adolescencia trans sale del armario empiezan a decir que esa persona es muy chiquita. Me decían que me iba a arrepentir, y bajo esa excusa empiezan a reprimir. Es algo horrible. Es muy importante el acompañamiento para que estas cosas no sucedan”; "(...) mi mamá me dijo que no era el único. Fue feo hasta que los conocí a ustedes, y ahora me siento bien porque no me dejan de lado, sonrío siempre y me siento muy bien", fueron algunos de los relatos.

En el panel también estuvieron la psicóloga Andy Panziera -que además llevó adelante el proyecto Género y Familia en la provincia desde 2016- y Sabrina Vigliano, una de las madres del grupo. "Es muy importante visibilizar lo que viven muchas familias. En nuestro caso fuimos acompañando con respeto y con toda la libertad posible. Por Andy Panziera llegamos a la organización en 2019", recordó la mamá de Juampa a este diario. "Si esto no se expone, es como que no existe. El acompañamiento es muy importante. Estar con otras familias que transitan este tipo de experiencias. Es importante también que se dé en lugares como la escuela, los clubes, las áreas de salud", planteó.

Además hubo representantes de organizaciones feministas, jueces y juezas de niñez y familia, referentes de centros de salud y del dispositivo trans de la Secretaría de salud municipal, la concejala Norma López, la concejala santafesina Laura Mondino, Jovi, referente de Varones trans en la ciudad capital, Esteban Paulón, director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, entre otres.

En tanto, la jornada apuntó a visibilizar también el proyecto para la creación del Día de promoción de los derechos de las niñeces y adolescencias trans, en el ámbito de la Municipalidad de Rosario, cada 28 de abril, en conmemoración a la creación del primer grupo de familias para acompañar a niñeces trans que se creó en la provincia de Santa Fe, por la subsecretaría de Diversidad Sexual provincial y la organización Varones Trans Santa Fe.

Entre sus objetivos, la iniciativa apunta a la realización de campañas de difusión y visibilización que promuevan el goce de los derechos de las infancias y adolescencias trans, en el conjunto social; promover instancias de capacitación y talleres a personas que se desempeñan en los ámbitos de la educación, la salud, el deporte y el arte, entre otros; articular junto al Ministerio de Educación de la provincia instancias de talleres en las escuelas primarias y secundarias y la realización de charlas en jardines de infantes y guarderías; realizar charlas y talleres en áreas de salud que atiendan a infancias y adolescencias.