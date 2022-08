* Netflix anunció el estreno de la quinta temporada de Cobra Kai para el próximo 9 de septiembre. “Daniel y Johnny van a necesitar toda la ayuda que puedan”, adelantaron sus realizadores. Las cosas se pusieron picantes con la vuelta de Terry Silver y en los próximos episodios reaparecerá Mike “el chico malo del karate” Barnes de Karate Kid III. Piña patada piña y retromanía.



* Jon Hamm se incorpora a la tercera temporada de The Morning Show. El rodaje de la ficción, protagonizada por Jennifer Aniston, comenzará a finales de agosto. Las disputas y dramas personales que rondan a un noticiero matutino volverán al centro de la escena, aunque aún se desconoce la trama puntual a estrenarse en 2023. “Podríamos ir hacia adelante. Podríamos ir hacia atrás. Es un pequeño universo tan interesante. Realmente puedes ubicarlo en cualquier lugar en el tiempo, y creo que el desafío del programa es abordar sus temas. No están fabricados. Son extraídos de todas nuestras vidas y nos impactaron mucho a todos, y creo que ese es siempre el desafío del programa”, sentenció su showrunner Kerry Ehrin.

* El viernes pasado, Prime Video estrenó A League of Their Own, adaptación seriada de Un equipo muy especial (Penny Marshall, 1992). Chicas jugando al béisbol de manera profesional, contexto de la Segunda Guerra Mundial pero sin Madonna ni Tom Hanks. Will Graham (Mozart in The Jungle) y Abbi Jacobson (Broad City) son los máximos responsables de la ficción que incluirá nuevas temáticas de género y raza. “Amamos la película de Penny Marshall y con la serie lo único que estamos haciendo es volver a contar la historia, con una visión más amplia, pero igualmente auténtica”, dijeron. Jacobson también forma parte del elenco.

El personaje

OA Zidan de FBI (Zeeko Zaki). ¿Qué habría dicho John Edgard Hoover de tener a un musulmán en las filas de Bureau de inteligencia? El agente menos pensado es un newyorker y practicante del islam que se encarga de perseguir a los que corrompen la ley. Conoce el Corán y puede detectar a un delincuente mientras reza mirando a la Meca. Universal TV emite la cuarta temporada de la creación de Dick Wolf los viernes a las 21.