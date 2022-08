Un niño de cuatro años murió este domingo al ser embestido por un tren en la localidad de Bosques, en el partido de Florencio Varela, y vecinos de la zona golpearon y asaltaron al maquinista.

El trágico hecho se produjo alrededor de las 14 en las vías del ferrocarril Roca, a la altura de la calle Moliere, de esa zona del sudeste del Gran Buenos Aires.

Fuentes oficiales señalaron que la víctima "se soltó de la mano de la madre", se alejó corriendo e intentó cruzar las vías lejos del paso habilitado.

En ese momento, el chico fue embestido por una formación del ramal vía Quilmes que se dirigía a la estación de Bosques, por lo que se produjo su muerte en forma instantánea.

"El niño cruzó intempestivamente las vías y el conductor no puede reaccionar. Esa es una zona con cerramientos al costado para que no haya ingresos, pero a veces se abren pasos clandestinos", informaron fuentes de Trenes Argentinos.



Tras el accidente, vecinos comenzaron a protestar en el lugar y agredieron al maquinista con golpes y piedrazos, mientras los pasajeros del tren y un guarda de seguridad trataban de evitar la agresión.



"No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró. Me robaron todo", se lo escucha decir al conductor de la formación en un video difundido en redes sociales.

El cuerpo del menor fue trasladado a la Morgue Judicial, mientras que la madre sufrió una descompensación y fue llevada al Hospital Mi Pueblo, donde quedó bajo observación.

La Unidad Fiscal de Instrucción Nº7 de Florencio Varela dispuso que la Policía Científica realice las pericias en el lugar del accidente para intentar reconstruir el hecho.



Por otra parte, por las agresiones sufridas por el personal de conducción y guardabarreras, el sindicato de conductores de trenes La Fraternidad analiza realizar este lunes un paro de actividades por 24 horas, únicamente en la línea Roca, en reclamo de mayor seguridad.