Fueron destituidos ocho de los nueve oficiales de Ejército acusados de participar en la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino hace dos meses en una "fiesta de iniciación" en Paso de los Libres. "Vamos a seguir luchando para que estas lacras tengan el castigo que se merecen", aseguró a PáginaI12 Ezequiel Chirino, papá del militar fallecido. El oficial restante estará 25 días bajo arresto como castigo por su participación en la supuesta celebración en la que según la autoridades disciplinarias militares existió "desobediencia y abuso de autoridad" de parte de los integrantes del Ejército.

"Celebro esta decisión. Pero más allá de estas sanciones yo no voy a poder abrazar nunca más a mi hijo. Por eso vamos a poner todo el esfuerzo para que reciban la condena que corresponde en la justicia", destacó el padre de Chirino desde su casa en la provincia de Córdoba, tras recibir la noticia de la decisión tomada por las autoridades militares. "En esta desgracia me he sentido muy acompañado por el ministro de Defensa, (Jorge) Taiana, y por los representantes del Ejército. Me prometieron que iban a imponer las máximas consecuencias y lo hicieron", detalló Chirino aludiendo a la destitución de los acusados, la sanción más grave en el código de disciplina y que fue impuesta por el Consejo de Disciplina de la Brigada de Monte XII, que llevó la instrucción del caso.

El subteniente Chirino tenía 22 años, había egresado de Colegio Militar del Palomar y debía integrarse al Grupo de Artillería III de Paso de los Libres para completar su instrucción. Debía incorporarse a la unidad militar el 20 de junio, pero un oficial le adelantó su llegada para dos días antes. En la comunicación a Chirino le dijeron que iban a hacer una bienvenida para él y dos subtenientes que también formarían parte del destacamento correntino. La "fiesta de bienvenida" no fue más que un rito de iniciación que forma parte de la tradición entre militares. Los tres subtenientes fueron obligados a consumir cantidades excesivas de alcohol y a tirarse en una pileta con agua sucia en temporada de bajas temperaturas. Luego lo hicieron dormir en un colchón en el piso, donde Chirino se descompuso y murió por broncoaspiración al respirar su propio vómito.

Al tratarse de un sumario interno militar los nombres de los responsables de la muerte de Chirino se darán a conocer el viernes, cuando el Consejo de Disciplina de la Brigada de Monte XII informe los fundamentos de las medidas tomadas. Sin embargo, la causa judicial que se encuentra en manos de la justicia federal ya tuvo avances y se sabe que los nueve imputados son los capitanes Claudio Luna, Rubén Darío Ruiz y Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente primero Darío Martínez, los tenientes Exequiel Aguilar y Franco Grupico, los subtenientes Facundo Acosta, Gerardo Bautista y la subteniente Claudia Cayata, quien recibió una pena menor de 25 días de arresto. Una vez que se den a conocer los argumentos, los castigados tendrán diez días para apelar la sanción.

A partir del caso de Chirino, el ministerio de Defensa condenó el hecho y Taiana ratificó la política de tolerancia cero frente a este tipo de agresiones y torturas infligidas bajo el pretexto de un rito de iniciación y del consumo de alcohol en las instituciones de las Fuerzas Armadas.

"A mi hijo yo lo llevo en el alma y solo voy a dejar de verlo el día que me muera. Pero ya no puedo abrazarlo ni llamarlo para ver cómo está. Por eso vamos a seguir luchando para que estas lacras tengan el castigo que se merecen", aseguró el padre del militar que terminó muerto por las tradiciones castrenses. "Esta decisión agregará certeza a la investigación en el juicio penal", destacó Chirino padre aludiendo a la causa que avanza en la justicia federal. Los nueve oficiales están imputados por homicidio simple y el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, ordenó una segunda autopsia y el secuestro de los teléfonos celulares de los militares implicados, que enfrentan penas de entre 8 y 25 años de prisión.