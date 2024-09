A raíz del mega juicio que inició la francesa Gisèle Pelicot contra su marido y más de 50 hombres por violaciones múltiples durante casi diez años, un acusado reconoció que Dominique Pélicot, el autor del macabro entramado, lo ayudó a drogar y abusar sexualmente a su esposa.

Jean Pierre Maréchal, un hombre de 63 años, compareció ante el tribunal de Aviñón y se declaró culpable de los hechos de los que se lo acusa. No está inculpado por violar a Gisèle Pelicot, sino a otra víctima: su propia pareja, Cilia, entre 2015 y 2020, con ansiolíticos proporcionados por Dominique, quien también habría abusado a esa mujer.

"Lamento mis actos. Hice cosas repugnantes, pero quiero a mi esposa", señaló Maréchal en su declaración ante los magistrados. También admitió ser "un violador" y consideró ser merecedor de un "castigo severo".

El acusado contó que conoció a Dominique en coco.fr, una plataforma de encuentros sexuales que frecuentaba el violador de Gisèle, y que la policía clausuró el pasado junio. Contó haberse conectado con él "por casualidad" cuando consultaba sitios pornográficos.

Asimismo, según el relato de Maréchal, Pelicot le propuso violar a Gisèle, tal y como hizo con los otros 51 imputados, algo que rechazó porque no podía violar "a una mujer que no fuera la suya". Ante la negativa, lo convenció para drogar a su pareja para que ambos pudieran abusar sexualmente de ella.

"Si no hubiera conocido a Dominique Pélicot, nunca habría pasado", aseguró Maréchal, quien reconoció que la violó mientras estaba inconsciente en al menos 12 ocasiones, mientras que Pélicot lo hizo 10. También admitió que en varias oportunidades grabaron las violaciones.

El relato de Cilia, la víctima de Maréchal

Cilia, la víctima de 53 años, no denunció a su esposo, aunque este miércoles testificó en el tribunal en el marco de la causa que lleva adelante Giséle: “No quiero que mis hijos sufran más. Son tan infelices ahora que prefiero protegerles. Era un hombre tan estupendo que no puedo olvidar esos años. No entiendo nada”, expresó sobre Jean Pierre.

Como Gisèle, también consideró que antes de enterarse de los macabros crímenes de su esposo tenía un matrimonio feliz y apacible. “Con mi marido era todo formidable. Todo fue siempre muy bien, era un padre muy protector. Es inconcebible que haya hecho esto. Nos ha destruido por completo”, señaló ante el juez.

Las violaciones de Maréchal con Pélicot duraron hasta que Cilia se despertó en plena agresión, una noche de junio de 2020. Según su relato, abrió los ojos y sorprendió a un desconocido corpulento que estaba desnudo en su habitación, al lado de su marido. Hasta que recobró la conciencia del todo, Dominique Pélicot había huido. Jean Pierre intentó excusarse, pero la mujer no le creyó, aunque "de ahí a sospechar que era por violaciones... No, era impensable”, explicó.

La revelación ocurrió cuando la policía irrumpió a las seis de la mañana en su domicilio y se llevó a su marido. Los investigadores habían encontrado en la computadora de Domique Pélicot decenas de fotos de Cilia desnuda en su cama.

Jean Pierre Maréchal contó al tribunal haber sufrido violencia intrafamiliar de niño, al igual que sus hermanos. "Mi infancia es la vergüenza, el alcohol, el sexo, mucho silencio", se excusó. "Vivimos actos horribles de mi padre, de violencia sexual. A mi padre no lo llamaba nunca 'papá', sino 'el padre'", señaló.